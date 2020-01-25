AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بالورود والحلوى.. رجال الداخلية يحتفلون مع المواطنين بعيد الشرطة ..صور

السبت 25/يناير/2020 - 02:16 م
الاحتفال بعيد الشرطة
الاحتفال بعيد الشرطة
Advertisements
مصطفى الرماح
قام رجال الشرطة بمديريات الأمن بالنزول إلى الشوارع مُقدمين الزهور والحلوى للمواطنين بمناسبة الذكرى الـ 68 لعيد الشرطة، إيمانًا من وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين، لا تنسب فقط إلى الشرطة بل إلى جموع الشعب.

وأبدى رجال الشرطة، فرحة غامرة حين لمسوا من المواطنين تضامنهم معهم وسعادتهم بهم؛ بعد اشتراكهم فى الاحتفال معهم، وذلك بقيام المواطنين وأطفالهم بتقديم الزهور إلى رجال الشرطة المنتشرين فى كافة الميادين والشوارع الرئيسية.

وتستكمل وزارة الداخلية الاحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين واستقبالهم بجميع الجهات الخدمية بالورود والحلوى.

بالورود والحلوى.. رجال الداخلية يحتفلون مع المواطنين بعيد الشرطة ..صور
بالورود والحلوى.. رجال الداخلية يحتفلون مع المواطنين بعيد الشرطة ..صور
بالورود والحلوى.. رجال الداخلية يحتفلون مع المواطنين بعيد الشرطة ..صور
بالورود والحلوى.. رجال الداخلية يحتفلون مع المواطنين بعيد الشرطة ..صور
بالورود والحلوى.. رجال الداخلية يحتفلون مع المواطنين بعيد الشرطة ..صور
بالورود والحلوى.. رجال الداخلية يحتفلون مع المواطنين بعيد الشرطة ..صور
بالورود والحلوى.. رجال الداخلية يحتفلون مع المواطنين بعيد الشرطة ..صور
بالورود والحلوى.. رجال الداخلية يحتفلون مع المواطنين بعيد الشرطة ..صور
بالورود والحلوى.. رجال الداخلية يحتفلون مع المواطنين بعيد الشرطة ..صور
بالورود والحلوى.. رجال الداخلية يحتفلون مع المواطنين بعيد الشرطة ..صور
بالورود والحلوى.. رجال الداخلية يحتفلون مع المواطنين بعيد الشرطة ..صور
بالورود والحلوى.. رجال الداخلية يحتفلون مع المواطنين بعيد الشرطة ..صور
بالورود والحلوى.. رجال الداخلية يحتفلون مع المواطنين بعيد الشرطة ..صور
بالورود والحلوى.. رجال الداخلية يحتفلون مع المواطنين بعيد الشرطة ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احتفالا بعيد الشرطة.. محافظ كفر الشيخ يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

السيسى يكرم أسماء شهداء الشرطة خلال الاحتفال بعيد الشرطة 68.. فيديو

وزير الدفاع مهنئا الداخلية: نعتز بدور رجال الشرطة العظيم في حماية الجبهة الداخلية

سلام وتحية.. إهداء من رجال القوات المسلحة للشرطة المصرية في عيدهم الـ68

احكيلهم عن الأمان.. أغنية جديدة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68.. فيديو

برلماني: عيد الشرطة مناسبة ستظل محفورة في قلوب المصريين

ترشيحاتنا

عارضة أزياء تضرب بقوانين مسابقات الجمال عرض الحائط .. صور

قلبى اتقبض.. والدة الشهيد الرائد إسلام مشهور تروى تفاصيل استشهاده.. فيديو

عريس وعروس يقومان بفعل غريب في حفل زفافهما

بعد خطف إسرائيل له.. تفاصيل العثور على جثة الطفل الفلسطيني قيس أبو رميلة

لازم نصبر.. حازم إمام : حسام البدري صعبان عليا

حالة واحدة تقصي الزمالك .. سيناريوهات تأهل الأبيض لدور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل أمام مازيمبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيدهم.. رجال الشرطة يوزعون الهدايا والحلوى على المواطنين بميادين القاهرة

أسعار سينوفا senova اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور

فسحة الإسماعيلية.. أبرز أماكن التنزه بباريس الصغرى خلال إجازة نصف العام