بالورود والحلوى.. رجال الداخلية يحتفلون مع المواطنين بعيد الشرطة ..صور

قام رجال الشرطة بمديريات الأمن بالنزول إلى الشوارع مُقدمين الزهور والحلوى للمواطنين بمناسبة الذكرى الـ 68 لعيد الشرطة، إيمانًا من وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين، لا تنسب فقط إلى الشرطة بل إلى جموع الشعب.





وأبدى رجال الشرطة، فرحة غامرة حين لمسوا من المواطنين تضامنهم معهم وسعادتهم بهم؛ بعد اشتراكهم فى الاحتفال معهم، وذلك بقيام المواطنين وأطفالهم بتقديم الزهور إلى رجال الشرطة المنتشرين فى كافة الميادين والشوارع الرئيسية.





وتستكمل وزارة الداخلية الاحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين واستقبالهم بجميع الجهات الخدمية بالورود والحلوى.



