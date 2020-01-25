ملعون أبو الإخوان والنشطاء العواطلية..#معاك_ياسيسي يتصدر تويتر.. ومغردون: كلنا معاك ياريس

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #معاك_ياسيسي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
وجاءت التعليقات كالتالى: _
بلاد كتير ضاعت في ثورات الشعوب ومحدش عايز بلادنا تضييع زيهم #معاك_ياسيسي
تحيا مصر والسيسي وجيش مصر وشرطه مصر وملعون أبو الإخوان ألف مرة على النشطاء العواطلية اللي استحلوا يشحتوا على نفسهم زي النسوان #معاك_ياسيسي
#معاك_ياسيسي تحيا مصر العروبة وشعبها ورئيسها
ربنا يبارك فيك ويديك طولة العمر ياريس #معاك_ياسيسي
كلنا معاك لان ربنا معاك وفوق كل ده نفخت الإخوان والحرامية وأردوغان وحريمه #معاك_ياسيسي