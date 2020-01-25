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أخبار البلد

ملعون أبو الإخوان والنشطاء العواطلية..#معاك_ياسيسي يتصدر تويتر.. ومغردون: كلنا معاك ياريس

السبت 25/يناير/2020 - 02:17 م
السيسي
السيسي
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منار نور
دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #معاك_ياسيسي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وجاءت التعليقات كالتالى: _

بلاد كتير ضاعت في ثورات الشعوب ومحدش عايز بلادنا تضييع زيهم #معاك_ياسيسي

تحيا مصر والسيسي وجيش مصر وشرطه مصر وملعون أبو الإخوان ألف مرة على النشطاء العواطلية اللي استحلوا يشحتوا على نفسهم زي النسوان #معاك_ياسيسي

#معاك_ياسيسي تحيا مصر العروبة وشعبها ورئيسها

ربنا يبارك فيك ويديك طولة العمر ياريس #معاك_ياسيسي

كلنا معاك لان ربنا معاك وفوق كل ده نفخت الإخوان والحرامية وأردوغان وحريمه #معاك_ياسيسي
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