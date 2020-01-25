بدون راحة.. فريق أهلي 2001 يستعد لمواجهة المصري

يعود فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ لتدريباته اليوم، السبت، دون الحصول على راحة؛ استعدادًا لمباراته المقبلة في بطولة الجمهورية، أمام فريق المصري، والمقرر لها بعد غد الاثنين بالسويس.





ويمتلك أهلي ٢٠٠١ في رصيده ٤١ نقطة، من الفوز في ١٣ مباراة والتعادل في مباراتين والهزيمة في ٧ مباريات.





وسجل الفريق ٣٥ هدفًا مقابل ١٨ هدفًا في مرماه، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام الاتحاد السكندري من الجولة ٢٠.





وتقام مباريات الجولة ٢٥ في بطولة الجمهورية بعد غد الاثنين، قبل أن تتوقف البطولة؛ بسبب معسكر منتخب الشباب بقيادة مديره الفني ربيع ياسين.



