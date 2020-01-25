خلى الغلابة تاكل.. مبادرة جبر الخواطر تنطلق فى محلات البقالة والسوبر ماركت بالبحيرة.. صور

دشن مجموعة من شباب محافظة البحيرة فى مراكز شبراخيت وإيتاى البارود وأبو المطامير وحوش عيسى "مبادرة بعنوان" جبر الخواطر خلى الغلابة تاكل" على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك لمخاطبة جميع أصحاب محلات البقالة والهايبرات الكبيرة بعرض كميات بسيطة من السلع الغذائية" جميع أنواع الجبن، واللانشون، واللبن والزبادى، والبسطرمة، والحلاوة الطحينية " بأسعار رمزية تتراوح ما بين ٣:٢ جنيهات حتى تتمكن الفئات غير القادرة اقتصاديا من شراؤها لأبنائهم خاصة الأطفال وطلاب المدارس.





وعبر" محسن حماده "طالب بكلية الآداب وأحد شباب مدينة ايتاى البارود عن تأييده وإعجابه بالمبادرة وقام بنشرها على صفحة فيسبوك الخاصة به وقال إن مبادرة جبر الخواطر فكرة جميلة وإنسانية من الدرجة الأولى لإتاحة الفرصة للمواطنين الغلابة لشراء بعض المواد الغذائية بأسعار رخيصة لأبنائهم لأنه يوجد الآلاف من المواطنين غير قادرين على شراء الجبنة الرومى واللانشون والبسطرمة لأبنائهم المحرومين منها ونفسهم فيها.





وطالب "محسن" من خلال "صدى البلد" كل أصحاب محلات البقالة بالتضامن مع مبادرة "جبر الخواطر" والمساهمة فيها لأن هناك الآلاف من المواطنين نفسهم يشتروا هذه السلع الغذائية ويخشون من احراجهم بسبب ارتفاع أسعارها.





وقالت "اسماء رضا" حاصلة على بكالوريوس تجارة ان البركة من عند ربنا ولو كل بقال ساهم واشترك فى المبادرة دى وعمل قائمة اسعار تتضمن "2 جنيه جبنه شيدر، و3جنيه حلاوه طحنيه بالشوكولاته ، و3 جنيه بيفى و٣لانشون ، و٣جبنة رومى، و٣ بسطرمة" عبارة عن شريحة أو اثنين ويعرضهم فى ثلاجة العرض سيساعد الغلابة تاكل وتتجرأ وتشترى بدون احراج وكمان ربنا هيكرمه ويكسب أكثر.





ولفتت" اسماء" إلأى ان هناك اطفال مدارس غير قادرين ونفسهم يعملوا سندوتشات" جبنة كيري ، ورومى ،ولانشون وبسطرمة" زى اولاد الأغنياء بس اهاليهم مش قادرة تشترى لهم الحاجات دى .





من جانبه أبدى" سعد الشاذلى "مدير سلسلة محلات فى مدينة إيتاى البارود عن إعجابه ورغبته فى المشاركة بالمبادرة مشيرًا إلى أنه من غير مبادرة منذ أن افتتاح المحلات أكد على جميع العاملين معه إعطاء كل المواطنين غير القادرين السلع المحتاجين اليها حسب إمكانياتهم المادية .





وأكد "سعد "على عمل قائمة بأسعار مخفضة جدا وعمل أوزان بسيطة بمبالغ رخيصة من" الجبن واللانشون والبسطرمة والحلاوة الطحينية والمربى "وعرضها داخل المحل حتى تلفت الأنظار المحتاجين دون احراج لهم بحيث أن تكون المعاملة بين البائع والشارى فقط دون أن يلاحظ أحد.





وطالبت أم روان من إيتاى البارود كل ربات البيوت بعرض المبادرة على كل سوبر ماركت تعرفه وتتعامل معاه قائلة أنه مش عيب اننا نتضامن مع المبادرة بالعكس هنجبر بخاطر ناس كتير بيكونوا نفسهم يشتروا الحاجات دي ومش عارفين الأطفال الا بيبصوا لبعض نجبر بخاطرهم ودي تجاره مع ربنا،وربنا يوسعها علينا كلنا.





وفى" دمنهور ،وحوش عيسى ،وأبو المطامير ،وشبراخيت، أبو حمص، وكفر الدوار" لاقت مبادرة "جبر الخواطر خلى الغلابة تاكل "استحسان العديد من أصحاب محلات البقالة واعلنوا عن مشاركتهم فيها طوال أشهر السنة وخاصة شهر رمضان وليس فى الموسم الدراسى فقط.





وفى نفس السياق أبدت جمعية الإرشاد وحماية المستهلك برئاسة المحاسب فتحى مرسى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة رغبتها فى المشاركة بمبادرة "جبر الخواطرخلى الغلابة تاكل" ومناقشة كيفية تنفيذها وتفعيلها فى الإجتماع الشهرى القادم





وأكدت دعاء قنديل امين صندوق الغرفة التجارية بالبحيرة ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإرشاد وحماية المستهلك وعضو المجلس القومى للمرأة بالبحيرة على رغبتها فى مساندة المبادرة ودعمها والاتصال بكافة الأجهزة التى ممكن أن تتعاون فى تفعيل مبادرة" جبر الخواطر خلى الغلابة تاكل" فى إطار رفع المعاناة عن كاهل الأسر غير القادرة.



