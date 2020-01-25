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حوادث

ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة بالجيزة

السبت 25/يناير/2020 - 02:17 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
واصلت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملاتها المرورية على كافة المحاور والميادين.

ونجحت الحملات خلال 24 ساعة في ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية مختلفة، بينهم مخالفات تخطى السرعة القانونية، والقيادة تحت تأثير المخدر. 


وتواصل قوات الأمن بمختلف أنحاء المحافظة في مداهمة أوكار الإجرام وبؤر المخدرات والسلاح، وشن الحملات المرورية.

وفي سياق متصل، نشرت قوات الأمن بالمديرية اكمنة ثابتة واقوال متحركة بمختلف انحاء القطاع تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة.

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