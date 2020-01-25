ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة بالجيزة

واصلت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملاتها المرورية على كافة المحاور والميادين.
ونجحت الحملات خلال 24 ساعة في ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية مختلفة، بينهم مخالفات تخطى السرعة القانونية، والقيادة تحت تأثير المخدر.
أقرأ ايضا | حدث في الدقهلية..
عبد الله يدفع حياته ثمنا لـ ولاعة.. تفاصيل
أقرأ ايضا | حاولا هتكا عرض
طالبتين.. ضبط شقيقين في بني سويف
أقرأ ايضا | الداخلية: تفعيل
ماكينة الأحوال المدنية في 4 اماكن
أقرأ ايضا | شاهد..كيف احتفل
مركز شرطة طوخ بعيد الشرطة
وتواصل قوات الأمن بمختلف أنحاء المحافظة في مداهمة أوكار الإجرام وبؤر المخدرات والسلاح، وشن الحملات المرورية.
وفي سياق متصل، نشرت قوات الأمن بالمديرية اكمنة ثابتة واقوال متحركة بمختلف انحاء القطاع تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة.