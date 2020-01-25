انطلاق منافسات الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص بمصر ..صور

انطلقت منافسات الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص التي تستضيفها مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم، خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 42 دولة إفريقية .





وتشهد الألعاب خوض أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى، وكشفت اللجنة المنظمة عن مواعيد المنافسات بالرياضات المختلفة .





وبدأت اليوم مرحلة التقسيم التى تكون عبارة عن تقسيم اللاعبين وفقا للقدرة إلى مجموعات بحيث تكون مجموعات متقاربة وفقًا للسن والنوع والقدرة وتستمر على مدار يومين يليها بعد ذلك حفل الافتتاح ثم تبدأ فعاليات النهائيات بعد غد الإثنين.





وتقام ألعاب البوتشي على ملاعب كرة القدم الخماسية خلف المبني الإداري باستاد القاهرة.





وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوو الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.





تعريف برياضة البوتشي





البوتشي هي رياضة تتطلب المهارة والتفكير الاستراتيجي. والهدف بالنسبة الى كل فريق هو أن يتمكن من تحريك أقصى عدد من كراته (بوتشي) إلى نقطة أقرب من كرات الفريق المنافس للكرة الصغرى (بالينا). يمكن أن يضم الفريق الواحد أي عدد من اللاعبين بدءا من اثنين، مرورا بأربعة، ووصولا إلى ثمانية كحد أقصى. يحق لكل لاعب في الفريق الحصول على كرتين، حيث يتبادل لاعبو الفريق الواحد الأدوار في دحرجة الكرة صوب الكرة الصغرى (بالينا)، والتي يفترض أن تكون قد ألقيت من البداية في الملعب. يمنح اللاعبون نقاطا عن كل كرة يتم تحريكها إلى أقرب نقطة من الكرة الصغرى (بالينا). يسمح برمي الكرة على الطائر، بدلا من دحرجتها، لتصطدم بكرة النقطة بهدف تحريكها قدما. يجوز إحلال الكرات، بما فيها الكرة الصغرى (بالينا)، بكرات اللاعبين الآخرين.





يمكن للاعبي الأولمبياد الخاص أيضا المشاركة في مسابقات زوجي و فرق البوتشي الخاصة بفرق الرياضات الموحدة. يتكون الزوجي من لاعب أولمبياد خاص وشريك. كما يمكن أن يتكون الفريق من لاعبي أولمبياد خاص وشريكين.





معلومات عن كرة البوتشي





وتعد رياضة كرة البوتشي واحدة من أحدث الرياضات التي تم إدخالها في حركة الأولمبياد الخاص على مستوى الألعاب العالمية، حيث تم ذلك عام 1995 واستضافت ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية الصيفية 1999 ما مجموعه 189 لاعب بوتشي ، مثلوا 33 برنامج أولمبياد خاص وكذلك شارك في الألعاب العالمية الصيفية 2003 في دبلن بأيرلندا 217 لاعبا مثلوا 43 برنامج أولمبياد خاص حول العالم.





وتضم مسابقات كرة البوتشي فئات (الفردي - الزوجي - مسابقة الفرق - زوجي وفرق الرياضات الموحدة - تتابع دائري (ذهاب و إياب) للكرسي المتحرك) .