قمر من يومي.. زينة تنشر صورة لها وهي في الـ16 من عمرها

نشرت الفنانة زينة صور لها وهى في الـ16 من عمرها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت زينة في الصور على غلاف إحدى المجلات بملامح شبابية، وعلقت قائلة: الصورة دي كان عندي ١٦ سنة كنت لسه معملتش بس كان جاري اكتشافي، كنت هاعمل فيلم اسمه (مذكرات مراهقة) بس اهلي منعوني قبل التصوير بيوم واحد وكنت لسه ماغيرتش اسمي حاسة اني ما اتغيرتش من وقتها ولا ايه رأيكم ؟ ؟؟؟ قمر من يومي ".

يذكر أن زينة تشارك في بطولة فيلم "الفلوس" الذي انطلق عرضه بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.





ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلًا من محمد سلام، عائشة بن أحمد، إضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.