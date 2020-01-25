بعد أن تولت مصر رئاستها..تعرف على دور لجنة السياحة والاستدامة بمنظمة السياحة العالمية





فازت مصر برئاسة لجنة السياحة والاستدامة بمنظمة السياحة العالمية فى دورتها الراهنة بدءًا من يناير 2020 ولمدة عامين، بينما فازت صربيا بمقعد نائب الرئيس.





اوضح الدكتور سعيد البطوطى أستاذ الإقتصاد الكلي وإقتصاديات السياحة في جامعة فرانكفورت والمستشار االاقتصادي في لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأوروبا ومنظمة السياحة العالمية فى تصريح ل" صدى البلد " دور لجنة السياحة والاستدامة Tourism and Sustainability في منظمة السياحة العالمية التى ترأسها مصر لمدة عامين فى السطور القادمة.





١- مساعدة الدول الوجهات السياحية على تبني قواعد التنمية المستدامة التي وضعتها وتتبناها الأمم المتحدة والتي تأخذ في الاعتبار الكامل آثار السياحة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية وتلبية احتياجات الزوار والصناعة والبيئة والمجتمعات المضيفة.



٢- وكذا تنطبق المبادئ التوجيهية للتنمية السياحية المستدامة وممارسات الإدارة على جميع أشكال السياحة في جميع أنواع الوجهات، بما في ذلك السياحة الجماعية ومختلف قطاعات السياحة المتخصصة.



٣- تشير مبادئ الاستدامة إلى الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتنمية السياحة، ويجب إقامة توازن مناسب بين هذه الأبعاد الثلاثة لضمان استدامتها على المدى الطويل.



٤- وينبغي للسياحة المستدامة أن تتسم بما يلي:

• الاستخدام الأمثل للموارد البيئية التي تشكل عنصرا أساسيا في تنمية السياحة والحفاظ على العمليات البيئية الأساسية والمساعدة في الحفاظ على التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي.

• احترام الأصالة الاجتماعية والثقافية للمجتمعات المضيفة، والحفاظ على تراثها الثقافي والقيم التقليدية، والمساهمة في التفاهم والتسامح بين الثقافات.

• ضمان عمليات اقتصادية قابلة للحياة وطويلة الأجل، وتوفير منافع اجتماعية اقتصادية لجميع أصحاب المصلحة وتوزيعها بصورة عادلة، بما في ذلك فرص العمل الثابتة والمدرّة للدخل والخدمات الاجتماعية للمجتمعات المضيفة، والمساهمة في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للسكان المحليين والتخفيف من حدة الفقر.



