احتفالا بعيدهم الـ 68.. ضباط كفر الشيخ يوزعون الحلوى والورود على المواطنين ..فيديو

شهد ميدان النصر بمدينة كفر الشيخ، قيام ضباط الشرطة بتوزيع الحلوى والورود على المواطنين؛ احتفالًا بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.

وحرص العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، على توزيع الورود على المواطنين بنفسه، في أجواء من الفرحة والبهجة والسعادة، والتقط المواطنون صورًا تذكارية مع رجال الشرطة، مقدمين أصدق التهاني القلبية بعيدهم السعيد.

جاء ذلك بحضور، العقيد دكتور محمد رافع، رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، المقدم أشرف نبيه سعيد، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن كفر الشيخ، والمقدم أبو الفتوح زكي، بإدارة المرور، والرائد سعد الليبيشي، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، والنقيب ميريهان رضا زرد، الضابط بقسم العلاقات العامة والإعلام بمديرية الأمن، وعدد من رجال الشرطة والمرور.

وعبر المواطنون عن سعادتهم وفرحتهم باحتفالات عيد الشرطة، مؤكدين على دور أبطال ورجال الشرطة البواسل في حفظ الأمن والأمان، فضلًا عن تضحيات شهداء الشرطة حفاظًا على تراب أرض مصر وحفظ أمنها واستقرارها.