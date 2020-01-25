مصرع قائد سيارة وإصابة نجله في حادث انقلاب سيارة على طريق كفر داوود - السادات

شهد طريق كفر داوود مدينة السادات بمحافظة المنوفية حادثا مروعا حيث انقلبت سيارة نصف نقل أثناء سيرها على الطريق وتم تحرير محضر بالواقعة.





تلقى اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بوقوع حادث علي طريق كفرداوود السادات حيث انقلبت سيارة بعد انفجار الإطار أثناء سيرها.









وبالانتقال والفحص تبين وفاة قائد السيارة متأثرا بجروحه ولم يتم التعرف عليه ، وإصابة نجله ولم يتم استجوابه لسوء حالته.





وتم نقل المتوفى والمصاب لمستشفي السادات العام وتم تحرير محضر بالواقعة.