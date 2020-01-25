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برلمان

الوفد: فوز مصر برئاسة لجنة السياحة والاستدامة تتويج لمجهوداتها

السبت 25/يناير/2020 - 03:26 م
أمل رمزي، رئيس لجنة
أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد
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معتز الخصوصى
أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن فوز مصر برئاسة لجنة السياحة والاستدامة في دورتها الراهنة بدءًا من يناير 2020 ولمدة عامين، بمثابة تتويج للجهود المصرية التي تم بذلها للارتقاء بالقطاع السياحي خلال الفترة الماضية.

وقالت أمل رمزي، في بيان، اليوم، إن مصر بدأت مشروع تحويل الفنادق إلى صديقة للبيئة منذ 2007، وتشجيع الفنادق للتقدم للحصول على شهادة النجمة الخضراء GSH، وهي شهادة مُعترف بها من المجلس العالمي للسياحة المستدامة (GSTC)، وتطبق المعايير الدولية للسياحة المستدامة لرفع الطاقة الإيوائية للفنادق الخضراء، حيث أن عدد الفنادق المصرية المشاركة ببرنامج النجمة الخضراء بلغ 83 فندقًا، بطاقة استيعابية حوالي 20 ألف غرفة فندقية.

وطالبت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، باستمرار جهود تعزيز السياحة المستدامة لتلبية الطلب المستقبلي على منتجات وخدمات السياحة بالمنشآت الفندقية والسياحية في ضوء أهداف التنمية المستدامة.

وشددت على أن المقصد السياحي المصري بمقوماته السياحية يعتبر من أهم المقاصد السياحية على خريطة السياحة العالمية، نظرًا لطبيعته الخاصة وقدرته على مواجهة التحديات والتغلب عليها بسرعة فالوضع السياحي في مصر حاليًا كان لا يمكن تصور الوصول إليه بعد سنوات الأزمة منذ 2011.

وتابعت رئيس اللجنة: "السياحة المصرية بمختلف أنواعها تمنح السائح تجربة فريدة لا تقتصر على مشاهدة الآثار والمعابد والتماثيل فقط ولكنها تمتد إلى التاريخ والحضارة المصرية الفرعونية العريقة وكذلك الثقافة المصرية الحديثة".
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