بعد رحلة تطوير 7.5 مليون راكب وتركيب منظومة أمنية متطورة.. توسعات بالجملة بمطار الغردقة

شهد مطار الغردقة الدولى اعمال تطوير خلال الاعوام السابقة زادت من قدراته الاستعابية، حيث تم بجانب الاعمال والاجراءات الامنية المشددة بالمطار تركيب المنظومة الأمنية "stx"، فضلا عن حماية سقف المطار من الأمطار الغزيرة التي قد يتعرض لها في موسم الشتاء.





وتأتى أعمال تطوير مطار الغردقة فى إطار الخطط المستقبلية بإنشاء مبنى ركاب جديد لخدمة الرحلات الدولية والمحلية، بقدرة استيعابية 7.5 مليون راكب، وإنشاء مدرج جديد للطائرات بطول 4 كم موازى للمدرج الحالى لخدمة أحدث الطائرات.





وأوضح اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر أن مطار الغردقة الدولي بلغت قدرته الاستعابية بعد اعمال التطوير 7.5 مليون راكب، وأصبح يضم مدرج جديد للطائرات بطول 4 كم موازى للمدرج الحالى لخدمة أحدث الطائرات.





وأضاف أن مبني المطار يتكون من 3 طوابق، بمساحة إجمالية 90.000 متر مربع، وبطول نحو 750 مترًا، وعرض 135 وارتفاع 20 مترًا، ويوفر المبنى فصل تام بين المغادرين والقادمين، كما يحتوى على الخدمات لتأمين راحة الركاب والزائرين ويضم المبنى الجديد 11 بوابة مغادرة متصلة بالطائرات بواسطة جسور مباشرة، إلى جانب 9 بوابات مغادرة لخدمة الطائرات البعيدة بواسطة حافلات ويضم 72 كاونتر حجوزات لتسجيل المغادرين واستلام الحقائب.





وقال محافظ البحر الاحمر ان المبنى الجديد يضم 18 كاونتر لتوثيق جوازات الركاب المغادرين، و16 كاونتر لتوثيق جوازات الركاب القادمين فيما يضم المبنى أيضًا نظام نقل حقائب آلى يحتوى على 6 سيور لنقل أمتعة الركاب المغادرين وتم رفع كفاءة المدرج القديم، وتوحيد ألوان المبانى، والانتهاء من بناء السور الخارجى حول المطار.





واشار المحافظ إلى أنه تم تطوير مدخلى المطار، وتطوير الدائرة الجمركية، وزيادة معدل التدريب الداخلى للعاملين الامر الذى ساعد فى تقليل زمن بقاء الطائرة على أرض المطار كما تم تطوير وتجديد المنظومة الأمنية حسب المواصفات الدولية والعالمية التي طالبت بها لجان التفتيش الأجنبية والتي زارت المطار بجانب تطوير منطقة فرز الحقائب للمغادرين.