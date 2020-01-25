مستشار عسكري: الشرطة طورت قطاعاتها خلال السنوات الماضية..فيديو

أفاد اللواء محمد الشهاوي، المستشار بكلية القادة والأركان، إن مستقبل الوطن صنع بدماء الشهداء وتضحياتهم، مشيرا إلى أن الشرطة والقوات المسلحة مازالت تقدم وتضحي بنفسها من أجل استقرار الوطن والدولة تبعث رسائل تحذير للخارج أنها صامدة ضد اى تعدى على أرضها وأفرادها.





وأكد اللواء محمد الشهاوى، أثناء حواره على برنامج صباحك مصري، المذاع على قناة ام بي سي مصر، على ان الشرطة قامت بتطوير قطاعاتها بإستخدام التطور في الذكاء الاصطناعي والثورة الاصطناعية، إضافة إلى تواجد ثقة وتلاحم ما بين الشعب والشرطة.





وأشار اللواء محمد الشهاوي، إلى ان القوات المسلحة هى الدرع الأول للدولة، تليها قوات الشرطة التى تعد الدرع الثانى، بالاضافة الى المرأة والتى تعد الدرع الثالث فى المجتمع فهي الأم والزوجة للشهداء، هي من تستطيع خلق جيل جديد واعي لكل ما يدور حوله، مدرك اهميه الثقه فى الجيش والشرطة ومدى تضامنا معهم



