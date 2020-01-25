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اقتصاد

بحضور محسن صلاح.. الرئيس الجابوني يستقبل الوفد المصري برئاسة وزير قطاع الأعمال

السبت 25/يناير/2020 - 02:59 م
صدى البلد
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امنه عبد العظيم
استقبل الرئيس الجابونى عمر بونجو، الوفد المصرى برئاسة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق ، والسفير أحمد بكر سفير مصر بالجابون. 

ويضم الوفد ممثلين عن وزارات الإنتاج الحربي والزراعة والبترول والشركة التجارية للأخشاب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وحضر اللقاء  المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والمهندس إبراهيم مبروك رئيس قطاع أفريقيا وعماد عبيد المشرف المالي لقطاع أفريقيا والمهندسة أماني خضير مدير المتابعة الفنية لقطاع أفريقيا بالشركة. 

كما التقى الوفد جوليان نكوجي بيكالي رئيس الوزراء الجابوني، وذلك لبحث مجالات التعاون المتاحة بما يخدم مصالح البلدين واستكشاف فرص الاستثمار خاصة في قطاعات الأخشاب والزراعة والثروة المعدنية والبنية التحتية.
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