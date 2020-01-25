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أخبار العالم

هيئة المعاقين الكويتية: تنفيذ سياسة وطنية لحقوق ذوي الإعاقة

السبت 25/يناير/2020 - 04:38 م
الدكتورة شفيقة العوضي
الدكتورة شفيقة العوضي
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زياد السويفي
أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بدولة الكويت عن إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوافق مع المحاور الأساسية للاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وهي الدمج في الرعاية الصحية والتعليم والعمل والترفيه والمشاركة المجتمعية. 

وأوضحت الدكتورة شفيقة العوضي رئيس الهيئة، أن الهدف هو إعداد ضبط جودة المعايير الخاصة بسهولة الوصول والإتاحة ومن ضمنها التعليم والبنية التحتية.

وأضافت العوضي أن من أهداف الهيئة تحسين جودة التعليم وادماج الاشخاص ذوي الاعاقة وقيام المدارس العامة بتوفير تعليم جيد ودامج من خلال نموذج ريادي قابل للتعميم.

وأشارت إلى أن الهيئة في سعي مستمر لتحسين جودة ونوعية تشخيص وتقييم الإعاقة ورفع مهارات وكفاءة الاشخاص ذوي الاعاقة وقدراتهم الوظيفية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والمؤسسات الطبية في مجال تشخيص وتقييم الإعاقة.

وأكدت حرص الهيئة على ضمان تطبيق (الكود الكويتي) لسهولة الوصول وإزالة العوائق واتاحة البيئة التحتية لتكون بيئة سهلة الوصول لجميع فئات المجتمع واندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة.

وكشفت العوضي عن ان الهيئة تقوم بالتعاون والمشاركة مع العديد من الجهات في الدولة كوزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الاشغال العامة والمركز الوطني لتطوير التعليم و الهيئة العامة للشباب. 

من جانب آخر أفادت العوضي أنه بالاضافة  الى الاستراتيجية هناك المشروع الثاني وهو (بوابة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة) والذي يهدف الى بناء بنية تحتية متطورة تتواكب مع التقدم التكنولوجي الحالي.

وقالت ان من شأن هذا المشروع تطوير اعمال الهيئة وتطوير انظمتها الآلية لتنظيم الاعمال والاجراءات الداخلية الخاصة بتقديم خدمات ذوي الاعاقة.

واوضحت ان المشروع  يهدف كذلك إلى بناء أنظمة أمنية لحماية وضمان سرية وصحة بيانات الهيئة وخصوصية ذوي الإعاقة ولتقديم جميع خدمات الهيئة الخاصة بذوي الإعاقة لتسهيل متابعة طلباتهم وحالتها. 

واشارت العوضي ان الهيئة تعكف حاليا على إنشاء البنية الخاصة ببيئة التعامل مع الكوارث والموقع الاحتياطي للهيئة وتتمثل مخرجات المشروع في بوابة الكترونية للهيئة بشقيها وهي بوابة الهيئة على شبكة (A) وبوابة الهيئة على الاجهزة الذكية (B). 

وشددت على أن المشروع يساهم في تحقيق أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية بركيزة ادارة حكومة فعالة.
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