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حوادث

احتفالا بعيد الشرطة.. مدير أمن الجيزة يشهد عزف الموسيقى العسكرية في الدقي والمهندسين

السبت 25/يناير/2020 - 03:21 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
استكمل اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جولته الأمنية بشوارع وميادين المحافظة؛ تزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرطة.

وتم عزف الموسيقى العسكرية بمحيط قسم الدقى بشارع التحرير، ثم عزفها بميدان مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.

ورافقه خلال الجولة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء رمزي بسيوني، حكمدار الجيزة، واللواء محمود عبدالرازق، مدير مرور الجيزة، واللواء محمد الحميلي، مدير شرطة نجدة الجيزة، والعميد أحمد وحيد مدير شرطة المرافق، والعميد ممدوح مراد وكيل شرطة النجدة، والعقيد وليد عبدالحى مدير العلاقات والاعلام بالمديرية.

وخلال الجولة تم توزيع الورود والحلوى والهدايا ووجبات الطعام على المواطنين بمنطقة إمبابة في إطار احتفالات أعياد الشرطة.

وذلك مناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة .

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