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حوادث

أمن دمياط يوزع الورد والشيكولاتة علي المواطنين احتفالا بأعياد الشرطة .. صور

السبت 25/يناير/2020 - 05:18 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
احتفل ضباط وأفراد مديرية أمن دمياط، بمرور 68 عامًا على عيد الشرطة، بتوزيع الورود والشكولاتة والهدايا على المواطنين، الأمر الذى قابله المواطنون بالهتاف لرجال الشرطة في الشوارع وهى عادة اعتاد عليها رجال الشرطة على مدار السنوات الماضية بتوزيع الشيكولاته والورود غلي المواطنين في كافة الاحتفالات المختلفة.   

ففى فارسكور، قام اللواء خالد جادالله، مساعد مدير أمن دمياط، بتوزيع الورود وأعلام مصر والشيكولاتة، على المواطنين بالميادين العامة، وقدم المواطنون الشكر لجميع الضباط والأفراد لما يبذلونه من جهود وتضحيات لتحقيق الأمن والاستقرار للشارع المصرى.

وشهدت دمياط، تواجد أمنى مكثف حيث تم نشر التمراكزات الثابتة بجميع الميادين، خاصة ميدان الساعة بكورنيش النيل والشوارع الرئيسية والأكمنة الحدودية بالإضافة إلى الدوريات المتحركة التى تجوب الشوارع، وتكثيف التواجد الأمنى بمحيط المنشآت الحيوية ودور العبادة ومراكز وأقسام الشرطة.
أمن دمياط يوزع الورد والشيكولاتة علي المواطنين احتفالا بأعياد الشرطة .. صور
أمن دمياط يوزع الورد والشيكولاتة علي المواطنين احتفالا بأعياد الشرطة .. صور
أمن دمياط يوزع الورد والشيكولاتة علي المواطنين احتفالا بأعياد الشرطة .. صور
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