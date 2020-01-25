عيد الشرطة.. مرور الدقهلية توزع الورد والأعلام على المواطنين

وزعت إدارة مرور الدقهلية، الورود والاعلام والحلوى على قائدى المركبات والمواطنين على الطرق السريعة والداخلية والميادين بمناسبة العيد ال ٦٨ للشركة المصريه بإشراف اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية.





وقام بالتوزيع العميد ممدوح الحصي مدير إدارة المرور والمقدم إسلام رمزى والمقدم الدكتور حاتم طه وكيلا الإدارة والمقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور والمقدم دكتور عمرو الشربينى مدير معهد القيادة والمقدم احمد ابو الوفا رئيس قسم التراخيص والمقدم سامح عنان رئيس الفحص الفنى وعدد من ضباط وأفراد الإدارة وضابطات قسم حقوق الانسان والعلاقات بمديرية الامن.

حيث تمت عمليات التوزيع على سائقى السيارات بمختلف أنواعها والدراجات البخاريه والمواطنين على الطرق السريعة والداخلية والميادين بنطاق مدينة المنصورة وخارجها.





وشهدت عمليات التوزبع فرحه من المواطنين الذين رددوا الهتافات المؤيده للشرطة واطلقت عدد من السيدات الزغاريد وحرص البعض منهم على التقاط الصور التذكاريه مع ضباط وافراد المرور .