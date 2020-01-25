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حوادث

عيد الشرطة.. مرور الدقهلية توزع الورد والأعلام على المواطنين

السبت 25/يناير/2020 - 05:18 م
صدى البلد
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همت الحسينى
وزعت إدارة مرور الدقهلية، الورود والاعلام والحلوى على قائدى المركبات والمواطنين على الطرق السريعة والداخلية والميادين بمناسبة العيد ال ٦٨ للشركة المصريه بإشراف اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية.

وقام بالتوزيع العميد ممدوح الحصي مدير إدارة المرور والمقدم إسلام رمزى والمقدم الدكتور حاتم طه وكيلا الإدارة والمقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور والمقدم دكتور عمرو الشربينى مدير معهد القيادة والمقدم احمد ابو الوفا رئيس قسم التراخيص والمقدم سامح عنان رئيس الفحص الفنى وعدد من ضباط وأفراد الإدارة وضابطات قسم حقوق الانسان والعلاقات بمديرية الامن.
حيث تمت عمليات التوزيع على سائقى السيارات بمختلف أنواعها والدراجات البخاريه والمواطنين على الطرق السريعة والداخلية والميادين بنطاق مدينة المنصورة وخارجها.

وشهدت عمليات التوزبع فرحه من المواطنين الذين رددوا الهتافات المؤيده للشرطة واطلقت عدد من السيدات الزغاريد وحرص البعض منهم على التقاط الصور التذكاريه مع ضباط وافراد المرور .
ووجه ابناء الدقهلية التهنئة لكل رجال الشرطة بعيدهم ال ٦٨ وسط ملحمه حب وعطاء بين الماره والشرطه مؤكدين ان ذلك اليوم هو ذكرى انتصارات قوات الشرطة الباسلة في معركة الاسماعلية عام 1952 حين تلاحمت قوات الشرطة مع الشعب لصد العدوان الغاشم على المدينه واحتفالا بشهداء خلدوا اسماؤهم بحروف من نور في سجلات التاريخ المعاصر ضاربين أروع الامثلة مضحين بارواحهم من اجل رفع راية مصر عالية خفاقة في العالمين.
عيد الشرطة.. مرور الدقهلية توزع الورد والأعلام على المواطنين
عيد الشرطة.. مرور الدقهلية توزع الورد والأعلام على المواطنين
عيد الشرطة.. مرور الدقهلية توزع الورد والأعلام على المواطنين
عيد الشرطة.. مرور الدقهلية توزع الورد والأعلام على المواطنين
عيد الشرطة.. مرور الدقهلية توزع الورد والأعلام على المواطنين
عيد الشرطة.. مرور الدقهلية توزع الورد والأعلام على المواطنين
عيد الشرطة.. مرور الدقهلية توزع الورد والأعلام على المواطنين
عيد الشرطة.. مرور الدقهلية توزع الورد والأعلام على المواطنين
عيد الشرطة.. مرور الدقهلية توزع الورد والأعلام على المواطنين
عيد الشرطة.. مرور الدقهلية توزع الورد والأعلام على المواطنين
عيد الشرطة.. مرور الدقهلية توزع الورد والأعلام على المواطنين
عيد الشرطة.. مرور الدقهلية توزع الورد والأعلام على المواطنين
عيد الشرطة.. مرور الدقهلية توزع الورد والأعلام على المواطنين
عيد الشرطة.. مرور الدقهلية توزع الورد والأعلام على المواطنين
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