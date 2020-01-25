الحجز 3 فبراير.. الإسكان تطرح أراض جديدة في 9 مدن.. تفاصيل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح قطع أراضٍ جديدة لإقامة مشروعات الإسكان التعاوني بالمدن الجديدة في إطار دعم منظومة الإسكان التعاوني وتنفيذ مشروعات سكنية مختلفة في جميع المحافظات .





وأوضحت الهيئة أن الأراضي التي سيتم طرحها ستكون فى مدن بدر، والسادات، والمنيا الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، برج العرب الجديدة، بني سويف الجديدة، أسيوط الجديدة، وأسوان الجديدة.





وأوضحت الهيئة العامة للإسكان التعاوني أن كراسة الشروط ستباع بالمقر الرئيسي للهيئة في امتداد شارع مكرم عبيد بمدينة نصر، بداية من 3 فبراير وحتى يوم 20 فبراير المقبل، على أن يتم تسليم الكراسات بعد استيفاءها يوم 19 مارس المقبل.





وأتاحت الهيئة التقدم بأكثر من طلب للحصول على أراضٍ في أكثر من مدينة، لكن في النهاية سيحدد قطعة أرض في مدينة واحدة.





وأكدت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن موعد إجراء قرعة الحجز العلنية للمنطبق عليهم شروط الحصول على الأراضي في الجرائد الرسمية في وقت لاحق.



