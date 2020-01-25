سارة مجدي تكتب: الدراما كوين فينا وربنا هادينا (الجزء الأول)

آخر خناقة سمعتها بدأت و خلصت بـ بص يا صاحبي احنا مش هنلعب تاني بلايستيشن مع بعض و اللي كانت اقوي شوية كانت ..أنا مش هلعب معاك استيمشن تاني و هقعد معاك علي القهوة !

و دي كانت أكتر و أصيع قمة الدراما اللي بيوصلولها ..بس تعالي بقي لما بنات يتخانقوا مع بعض..



ااااااه علي الاستمتاع ..ياخرااااابي علي جمالهم !!

لما اتنين بيتخانقوا مع بعض بيبقوا عايزين الحد اللي بيتخانقوا معاه يفطس يموت ! يتخطف في عبارة ! يدخل في غيبوبة!

أنا سمعت واحدة صاحبتي بتسألني عن ال اكس بيست فرند بتاعتها كانت داابه خناقة معاها و قاطعة معاها و عملتلها البلوك المتين من الفيسبوك و الواتس و الانستجرام و حظر مكالمات طبعا فجت تقولي :

هي سالي لسه عايشه ؟

فسكت كده .. آه عايشه ! يانهار اسود ! فراحت ساكتة كده و ظغرالي ..والله اتمنيت أنا اللي اموت أو الأرض تبلعني ..

بعدها بكام يوم كده كنا معزومين علي عيد ميلاد و البنت دي كانت موجودة ..و أكتر حاجة ممكن تضايق و تفقع بنت إن بنت بتكرها تكون واخدة السوكسيه في المكان اللي هي فيه..



فلاقيت صاحبتي دي جايه تقولي .. بصي علي سالي (بتبص من فوق لتحت )

فقلتلها : ايوة مالها ؟

قالتلي : بص عليها وهي بتمشي (بصة بقرف )

بصي بصي بصي عليها وهي بتاكل ..بنت الكلب !

فقلتلها : أنا شايفه بنادامه عادية قدامي مالها !

مش شايفه بتعمل ايه ! عايشه كده عادي ! معندهاش مشاكل ! و بتهزر !

انا : آه سبحان الله !

"أنتي بتتريقي عليَّا؟ أنت بقيتي صاحبتها ؟ أنتي بجد انسانة منافقة ! آااااه من غدر الصحاب!! أنا ياراابي مليش صحاب !! أنا كل اللي بقابلهم شمال ! بختي مال من صحابي الشمال ! "

أنا: يا بنتي هو أي خناقة بلاش دراما ؟

دراما ؟ كمان بتقولي دراما ؟؟ أنا بجد مستاءة أنا حطلع بره حياتك .. سالي كده ! و خلتك كده ! و أنا غلطانة إن اديتك ثقتي ..أنا بجد مجروحة .. أنا ماشيه وسيبالك الحفلة .. اتمني تبقي مبسوطه معاها ..باي

شفتم ؟ شفتم الاكشن ؟ شفتم السيناريو و الحوار اللي مترتب بحبكة .. لقيت نفسي لوحدي في الحفلة ..و براقب الناس من الملل فلمحت من علي بعد اتنين صحابي قافشين شوية .. و حصل بينهم الحوار ده ..



-ايه ده انت بتعمل ايه هنا ؟

(واحد صاحبه جمبه ماسك الجوي ستيك بتاع بلاي ستيشن )

- لأ متلعبشي من غير ماتستأذني من فضلك سيبه و اطلع بره !

الولد : يا عم ايه ام الدراما دي علي المسا ! اشوفك بكرة يا مان !



شفتم الملل ؟ لما أشوف صحابي البنات بقي و احكيلهم وهما حيتصرفوا معاه و بالمرة عشان الاقي حاجة فيها اكشن كده احكيهالكم المرة اللي جاية !

أنا بحب صحابي البنات اوي... آه والله و إن جت الست يغور ميت ألف راجل ! لأ بجد بحب قعدة صحابي البنات ..كلها كده .. كلها ... دراما ..مسمأي خناقة عادية بين اتنين بنات ممكن تتحول ل حلبة مصارعة!انما بقا خناقة الرجالة لما بيتخانقوا بيبقوا مملين اوي..بجد ببقي حنام من كتر الملل ..