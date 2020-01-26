ألواح الشمس نقلة متميزة.. تعليم البرلمان تطالب الباحثين بالتركيز على مشروعات الطاقة

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن مشروع إنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز المقرر البدء فيه خلال الفترة القادمة بمثابة نقلة متميزة لمصر في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أن مصر تفتقر إلى أهم التطورات العلمية مقارنة بالعديد من الدول المتقدمة في تلك المجالات بأنواعها فمصر تحظي بحالة من الطقس تجعلها قادرة علي تنفيذ ذلك المشروع بشكل دائم نظرا لوجود الشمس طوال العام.





‎وطالبت النائبة "ماجدة نصر" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، الدولة بعمل محطات توليد الطاقة الشمسية كعنصر هام في بداية إنشاء المدن الجديدة ودعم الفكرة، مما يساعد علي انتشارها بين الأفراد وذلك لما تملكه من توفير لإستهلاك الكهرباء والاعتماد ايضا علي مصدر نظيف ومتجدد صديق للبيئة.





‎وأكدت النائبة، ضرورة توجيه الجامعات وبالأخص الباحثين بمجالات الهندسة والعلوم المتخصصة للأتجاه لتلك التقنيات وتسليط الضوء عليها في رسائل الماجيستير والبحوث العلمية، فضلا عن تدريب الكوادر العلمية بإعتبارهم مورد ذو قيمة وأهمية كبري.





وفى الختام أشادت النائبة بالدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي لحرصه البالغ علي مستقبل مصر في مجال العلم والتكنولوجيا بإعتباره مشروع يضخ فوائده في عدد من المجالات الخاصة بالتنمية ومواكبة التطور التكنولوجي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا مع الدكتور محمد العصّار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة.