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برلمان

ألواح الشمس نقلة متميزة.. تعليم البرلمان تطالب الباحثين بالتركيز على مشروعات الطاقة

الأحد 26/يناير/2020 - 01:01 ص
الألواح الشمسية
الألواح الشمسية
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القسم السياسي
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن مشروع إنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز المقرر البدء فيه خلال الفترة القادمة بمثابة نقلة متميزة لمصر في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أن مصر تفتقر إلى أهم التطورات العلمية مقارنة بالعديد من الدول المتقدمة في تلك المجالات بأنواعها فمصر تحظي بحالة من الطقس تجعلها قادرة علي تنفيذ ذلك المشروع بشكل دائم نظرا لوجود الشمس طوال العام.

‎وطالبت النائبة "ماجدة نصر" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، الدولة بعمل محطات توليد الطاقة الشمسية كعنصر هام في بداية إنشاء المدن الجديدة ودعم الفكرة، مما يساعد علي انتشارها بين الأفراد وذلك لما تملكه من توفير لإستهلاك الكهرباء والاعتماد ايضا علي مصدر نظيف ومتجدد صديق للبيئة. 

‎وأكدت النائبة، ضرورة توجيه الجامعات وبالأخص الباحثين بمجالات الهندسة والعلوم المتخصصة للأتجاه لتلك التقنيات وتسليط الضوء عليها في رسائل الماجيستير والبحوث العلمية، فضلا عن تدريب الكوادر العلمية بإعتبارهم مورد ذو قيمة وأهمية كبري.

وفى الختام أشادت النائبة بالدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي لحرصه البالغ علي مستقبل مصر في مجال العلم والتكنولوجيا بإعتباره مشروع يضخ فوائده في عدد من المجالات الخاصة بالتنمية ومواكبة التطور التكنولوجي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا مع الدكتور محمد العصّار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور محمد العصّار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أهمية المشروع الذي يهدف إلى تغطية احتياجات الدولة المصرية من الألواح الشمسية، وذلك بزيادة القيمة المضافة من خلال استخدام الإمكانيات المحلية والخامات المتاحة في مصر، ومنها خام الكوارتز المصري..

وأضاف أن إقامة مشروع إنتاج الألواح الشمسية يأتي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإقامة المشروع من خلال استغلال الخامات المصرية والشراكة مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال..

وأوضح أن المشروع يساهم في الأهداف الإستراتيجية لخطة وزارة الكهرباء لتكون نسبة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالي إنتاج مصر من الكهرباء 42% بحلول عام 2035، لافتًا إلى وجود دراسات تشير إلى أن احتياج مصر من الألواح الشمسية سنويًا في المرحلة المقبلة، من خلال محطات مربوطة على الشبكة ومحطات صغيرة على أسطح المنازل واستخدامات أخرى، تصل إلى 2 جيجا وات سنويًا..

وأكد الوزير أن المشروع يهدف على المدى القصير إلى إدخال التكنولوجيا الأحدث في العالم في هذه الصناعة وتدريب الكوادر المصرية وتشغيلها عن طريق توفير فرص عمل، وكذا يهدف إلى خلق كوادر جديدة في مجال البحوث والتطوير والمساعدة في نقل التكنولوجيا والمعرفة، فيما يهدف على المدى الطويل إلى الوصول إلى المعرفة والتصميم ونقل التكنولوجيا في مجال الصناعات الحرجة مثل صناعة الإلكترونيات وصناعة الألياف الضوئية..

ويشمل المشروع 5 مراحل إنتاجية بدءا من خام الكوارتز المصري مرورًا بتصنيع السليكون المعدني ثم البولي سيلكون يليه القوالب والشرائح ثم الخلايا الشمسية وينتهي بتصنيع ألواح الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 1 جيجاوات سنويا.

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رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإنتاج الحربي تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الشمسية

https://www.elbalad.news/4145731

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