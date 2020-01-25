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مرأة

عاوزاه خليجي ولا ناعم.. خبيرة تجميل تكشف ألوان ميكب الشتاء 2020.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 05:58 م
خبيرة تجميل تكشف
خبيرة تجميل تكشف الوان ميكب الشتاء 2020
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آية التيجي - حياة عبد العزيز -عدسة / صلاح مهدي
قالت خبيرة التجميل جيجي عوض والميك أب أرتست: إن هناك اختلافا كبيرا بين الميك أب الخليجي والميك أب المصري، وكل منهم له محبيه، والمناسبة الخاصة التي يمكن أن تظهر بها الفتاة، أو السيدة.

وأضافت عوض، أن الميك أب الخليجي يعتمد بشكل كبير على الشكل الحاد، والبارز، حيث إنه يميل بشكل كبير السموكي ايز، إلا أن الميك المصري كان قديما مزيج ما بين الخليجي وإبداعات اخرى.

وأكدت عوض، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن حاليا الميك أب المصري أصبح أكثر تطورا، حيث إنها يميل إلى وضع مساحيق التجميل الغير ظاهرة، والتي تعطي شكلا طبيعيا للغاية.

وتابعت عوض، أن موضة المكياج لهذا العام تعتمد على الألوان النيود، والاحمر، والموف في الآي شادو، أما بالنسبة لألوان أحمر الشفاه فهي تعتمد أيضا على الألوان النيود، حيث ان الكشميري مازال من الألوان التي أكملت من الصيف، وحتى الشتاء لعام 2020.

وإليكم اللقاء كامل من هنا..
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