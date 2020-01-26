فيروس كورونا يغزو شرق آسيا والعالم .. صحة البرلمان: من الصعب وصوله إلى مصر.. ولابد من توفير أمصال الفيروس فى الحجر الصحى بالمنافذ لمواجهته فى أى وقت

البرلمان يكشف حقيقة وصول فيروس كورونا إلى مصر

برلماني: وزارة الصحة استعدت بشكل جيد لمواجهة فيروس كورونا

البرلمان يكشف خطورة فيروس كورونا وطرق تجنب الإصابة به





أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان أن فيروس كورونا هو عبارة عن مجموعة فيروسات كثيرة وكلا منها له مواصفات، مشيرين إلى أن 99 % من فيروس كورونا مثل الإنفلونزا ينتهى سريعا، إلا أن هناك نوع نادر من الإنفلونزا وهو شرس يسبب فى بعض الأحيان الوفاة والذى يمثل نسبة 1 %.





وأوضح النواب أن الإ جراءات الإحترازية التى أعلنت عنها وزارة الصحة لمواجهة أى احتمالات لظهور فيروس كورونا تعتبر جيدة جدا، خاصة وأن مدير الطب الوقائى بوزارة الصحة أكد أن كل أجهزة الصحة فى المطارات أعلنت استعدادها بعمل كارت متابعة لأى مسافر من أى دولة ينتقل إليها فيروس كورون، مطالبين ب ضرورة توفير أمصال لفيروس كورونا فى الحجر الصحى بالمنافذ حتى يكون هناك استعداد كامل للتصدى له فى حالة وصوله إلى مصر.





فى البداية طالب النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال فيروس كورونا إلى مصر، من خلال عدة إجراءات احترازية وأن يكون الحجر الصحى على أكمل وجه، وأن يكون هناك كشف سريع على القادمين لمصر من الدول المتواجد فيها فيروس كورونا نظرا لخطورته.





وشدد حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة قيام وزارة الصحة بعلاج أى شخص تظهر عليه أعراض المرض، ولو كان سائحا لا يدخل إلى البلاد ويتم ترحيله إلى بلاده على الفور.





كما أكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان على ضرورة توفير أمصال لفيروس كورونا فى الحجر الصحى بالمنافذ حتى يكون هناك استعداد كامل للتصدى له فى حالة وصوله إلى مصر.





وطمأن عضو لجنة الصحة بالبرلمان المصريين بعدم وصول فيروس كورونا إلى مصر، خاصة وأنه كان يتم الترويج منذ سنوات بأن فيروس كورونا سيصل إلى مصر ، إلا أنه كان يتم حصاره سريعا ، وبالتالى فلا يجب أن يكون هناك أى مبرر للتخوف من وصول فيروس كورونا إلى مصر.





واختتم: بحكم عملى كصحفى كنت اكتب عن فيروس كورونا منذ 10 سنوات، وكان هناك حديث عن وصول فيروس كورونا إلى مصر ، إلا أنه لم يحدث هذا الأمر وكان يتم محاصرته بشكل مباشر.





من جانبه قال النائب حاتم عبد الحميد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن الإجراءات الإحترازية التى أعلنت عنها وزارة الصحة لمواجهة أى احتمالات لظهور فيروس كورونا تعتبر جيدة جدا، خاصة وأن مدير الطب الوقائى بوزارة الصحة أكد أن كل أجهزة الصحة فى المطارات أعلنت استعدادها بعمل كارت متابعة لأى مسافر من أى دولة ينتقل إليها فيروس كورونا .

وأشار عبد الحميد فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن فيروس كورونا لا ينتقل إلا من خلال المسافر سواء فى الذهاب أو الإياب من دولة لأخرى وعلى رأسها دولة الصين.

وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه لا يوجد أى قلق على مصر من إنتقال فيروس كورونا إليها، خاصه فى ظل إجراءات وزارة الصحة الاحترازية والمشددة فى المطارات.





بدوره أوضح النائب أيمن أبو العلا ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن فيروس كورونا هو عبارة عن مجموعة فيروسات كثيرة وكلا منها له مواصفاته، مشيرا إلى أن 99 % من فيروس كورونا مثل الإنفلونزا ينتهى سريعا ، إلا أن هناك نوع نادر من الإنفلونزا وهو شرس يسبب فى بعض الأحيان الوفاة والذى يمثل نسبة 1 %.

وأشار أبو العلا فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن هذا النوع من الإنفلونزا الشرس المعروف بفيروس كورونا ظهر فى الصين وعدد من دول شرق اسيا بشكل متحور ، بحيث ينتقل عن طريق التنفس السريع.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن عدد الدول التى ظهر فيها فيروس كورونا سجلت 1300 حالة بفيروس كورونا ، وتوفى منها حتى الان حوالى 26 حالة.

وأوضح أنه لابد من إتخاذ الإجراءات الصحية الإحترازية اللازمة لمنع انتقال فيروس كورونا إلى مصر من خلال إتخاذ إحتراز الحجر الصحى من البلد المشيوه انتقال المرض إليه ، بالإضافة إلى ضرورة وجود وعى لدى المواطنين بالفيروس والتزام الراحة التامة حالة الإصابة به ، وعدم الإختلاط بالاخرين.





يذكر أنه بعد ظهور فيروس كورونا في الصين، أعلنت عدة دول وجود إصابات بفيروس كورونا القاتل الذي أصاب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في شتى أنحاء العالم لمنع حدوث وباء عالمي.





وارتفع عدد حالات الوفاة في الصين من 26 حالة، أمس الجمعة، وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة في ووهان مركز تفشي الفيروس والتي تم عزلها صحيا بشكل فعلي مع مسارعة الصين لاحتواء انتشار الفيروس.





والغالبية العظمى من حالات الإصابة وكل حالات الوفاة المؤكدة حتى الآن كانت في الصين، ولكن تم أيضا اكتشاف الفيروس في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا.





ولأول مرة ظهر الفيروس في أوروبا، حيث أعلنت السلطات الفرنسية إصابة أول حالة بكورونا ، فيما أكد وزير الصحة الماليزي، دزلكفلي أحمد، اليوم السبت، اكتشاف 3 إصابات بفيروس كورونا، وهي الأولى في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.





ويمكن أن يسبب فيروس كورونا الجديد الالتهاب الرئوي، الذي قد يكون قاتلا في بعض الحالات





كان الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، قال إن معظم الحالات المرضية المصابة بفيروس الكورونا يكونوا كبار السن والمرضى الذين يعانون فى نقص فى المناعة.





وأضاف الدكتور علاء عيد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن مصر تكثف إجراءاتها الاحترازية لمنع دخول فيروس كورونا الجديد.





وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن تم تجهيز أقسام للعدوى مع أي حالات ظهور فيروس كورونا .





وأوضح الدكتور علاء عيد، أن بعد الإعلان عن فيروس الكورونا أصدرت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تعليماتها برفع حالات الاستعداد والجاهزية لمواجهة تلك الفيروس.





وأشار إلى أن تم وضع خطة كاملة من قبل وزارة الصحة والسكان لمنع دخول هذا الفيروس إلى مصر والخطة تشمل الاكتشاف المبكر والتعامل معه.