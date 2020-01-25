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رياضة

رئيس وفد الجزائر: نشكر مصر والرئيس السيسي على استضافة الأولمبياد الخاص

السبت 25/يناير/2020 - 05:59 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
وجهت حميدة بسكسو رئيس الوفد الجزائري المشارك في الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص المقامة حاليا فى مصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر إلى مصر والرئيس السيسي والقادة السياسية على استضافة أول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص، والذي جعل إفريقيا كلها تشترك في هذه البطولة.

وأعربت حميدة بسكسو  رئيس الوفد الجزائري عن سعادتها بالمشاركة في أول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص تهدف إلى التقارب بين الشعوب الإفريقية.

وتشارك الجزائر الشقيقة ببعثة قوامها 145 لاعبا ولاعبة فى ألعاب القوى، وكرة القدم وكرة السلة ورياضة البوتشي.

وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.

وتقام الألعاب فى أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة  42 دولة أفريقية.
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