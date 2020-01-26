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ديني

حكم قطع الإصبع الزائدة .. علي جمعة يجيب

الأحد 26/يناير/2020 - 01:01 ص
حكم قطع الإصبع الزائدة
حكم قطع الإصبع الزائدة
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محمود ضاحي

تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سؤالا "هل يجوز قطع الإصبع الزائدة سواء
أكانت في اليد أم في القدم؟ علما بأنها لا تسبب أي ألم جسدي، إلا أنها تسبب ألمًا نفسيًّا
شديدًا.



 



أجاب جمعة، في فتوى له أنه يجوز قطع الإصبع الزائدة
في اليد أو في القدم، وليس هذا من باب تغيير الخلقة المنهي عنه؛ لأنه شيءٌ زائدٌ على
أصل الخلقة



وفي سياق آخر، أوضح  الدكتور
على جمعة إنه لا يجوز اجراء عمليات التجميل التحسينيه التى لا تدخل فى العلاج
الطبى.





وأضاف جمعة، أن عمليات التجميل التى يقصد منها تغيير خلقة الإنسان
السوية تبعا للهوى والرغبات بالتقليد بالاخرين بأن تكون العفيفات مثل الغانيات
فهذا حرام شرعا.

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