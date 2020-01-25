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بين الناس

أهالى عين شمس يشكون من سيطرة المحلات التجارية على الشارع

السبت 25/يناير/2020 - 07:15 م
باعة جائلين
باعة جائلين
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كريم ناصر
أرسل على عامر  أحد قرّاء موقع صدى البلد الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يشكو فيها من سيطرة أصحاب المحلات التجارية على مساحة الشوارع بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وأوضح على عامر أن شارع مصطفى حافظ التابع لحى عين شمس يعانى من سيطرة الباعة الجائلين و اصحاب المحلات التجارية على مساحة الأرصفة والشارع ما ينشر نوعا من البلطجة بالحى و يعطل حركة السير بصفة مستمرة.

وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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