أهالى عين شمس يشكون من سيطرة المحلات التجارية على الشارع

أرسل على عامر أحد قرّاء موقع صدى البلد الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يشكو فيها من سيطرة أصحاب المحلات التجارية على مساحة الشوارع بمنطقة عين شمس بالقاهرة.





وأوضح على عامر أن شارع مصطفى حافظ التابع لحى عين شمس يعانى من سيطرة الباعة الجائلين و اصحاب المحلات التجارية على مساحة الأرصفة والشارع ما ينشر نوعا من البلطجة بالحى و يعطل حركة السير بصفة مستمرة.





وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.



