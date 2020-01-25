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حوادث

بيجيله تهيؤات.. تفاصيل انتحار إفريقي شنقا داخل شقة بالهرم

السبت 25/يناير/2020 - 04:34 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات انتحار شاب إفريقي الجنسية داخل شقته بمنطقة الهرم حيث تبين أنه يعاني من سوء حالته النفسية.

تلقي اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور علي جثة شاب إفريقي الجنسية داخل شقة بمنطقة الهرم، انتقلت علي الفور قوة أمنية برئاسة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم وتبين العثور علي جثة شاب يدعى أمان.م 28 سنة معلق من رقبته بحبل في ماسورة ستارة داخل غرفة بالشقة.

أفادت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتوفى حضر إلي مصر منذ عدة أشهر ويعاني من حالة نفسية سيئة بسبب الأوضاع في بلاده وكان يصاب ب "تهيؤات" أدت لسوء حالته النفسية.

وأضافت التحريات أنه استغل خلو الشقة من باقي أصدقاءه المقيمين معه وقام بشنق نفسه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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