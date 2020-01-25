أخبار الفن| أمر بتفريغ مكالمات قتيل فيلا نانسي عجرم .. أحمد الفيشاوي يتعرض لهجوم عنيف

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:











كشفت مصادر قضائية لمحطة LBCI اللبنانية، أن قتيل فيلا نانسي عجرم، قام بالاتصال أكثر من مرة على عيادة الدكتور فادي الهاشم، زوجها، الامر الذي يؤكد معرفته المسبقه بهما وتتبعه لخط سيرهما.













يحل اليوم 25 يناير ذكرى ميلاد المخرج يوسف شاهين، الذي رحل عن عالمنا في 27 يوليو من عام 2008، تاركا خلفه العديد من الأعمال الفنية الخالدة.













ترددت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء تفيد ارتباط كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي، الأمر الذي لم ينفيه أو يؤكده أيًا منهما.













حرص الفنان أحمد صلاح السعدني، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان صلاح عبد الله، حيث قام بنشر صورة له من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "كل عام و انت حبيبي".













تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا نادرة للفنانة سعاد حسنى خلال العرض الخاص لفيلمها أين عقلي، والذي عرض عام 1974.









تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الراحل يوسف شاهين، بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية المختلفة في عالم الفن، سواء من جانب الإخراج أو التمثيل.













أثار الفنان أحمد الفيشاوي جدلا لنشره صورة له مع ابنة زوجته ندى الكامل وتدعى ليليان، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".