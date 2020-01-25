أخبار التوك شو.. اتهامات المصريين لـ فيسبوك.. إغلاق 5 مدن والصين تحاصر فيروس كورونا.. قصة استشهاد الرائد رفيق عزت أمام مدرسة ابنته

نشر موقع "صدى البلد"، السبت، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها

عين الحسود.. اتهامات المصريين للفيس بوك

عرض تقرير على برنامج صباح البلد باتهام المصريين لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بانه يسبب لهم الحسد وهذا من خلال نشر فيديوهاتهم او صورهم، وهذا لان اصبح هناك الكثيرين الذين يترقبون افعال غيرهم ويريدون معرفة ما يفعله الناس بحياتهم اليومية.





إغلاق 5 مدن.. الصين تحاصر فيروس كورونا بإجراءات مشددة

فرضت الصين إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس كورونا المستجد على القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

وأفاد بيان لجنة الصحة الوطنية أنه سيتم وضع محطات للكشف عن الإصابات، وسيتم نقل الركاب الذين يُشتبه بإصابتهم "فورًا" إلى مركز صحي.

قصة استشهاد البطل الرائد رفيق عزت أمام مدرسة ابنته

"صورته اللي برسمها بقلبي ومشاعري، مش بس بالقلم والألوان.. ملامحه وتفاصيله وصوته وحنيته عليا" هكذا عبرت ابنة الشهيد البطل الرائد رفيق عزت محمد، بأنها دائمًأ تتذكر والدها البطل وإن عمرها ما نسيته.

وقالت ابنة الشهيد البطل الرائد رفيق عزت محمد، من خلال لقاء في فضائية "إكسترا نيوز"، إنه في يوم 9 مايو 2015 كانت تنتظر قدوم والدها لاصطحابها من المدرسة، وكانت مشتاقة لرؤيته، ولكن للأسف صوت الرصاص فرق بينهما.





خصص 34 مليون دولار لحملته الانتخابية.. بلومبيرج يهدد عرش ترامب

مايكل بلومبيرج عمدة نيويورك يرى نفسه المرشح الديمقراطي الوحيد المؤهل لهزيمة الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية للعام الجارى 2020 .

وقرر بلومبيرج عدم المشاركة بالانتخابات الأولية للحزب الديمقراطى على أن يبدأها فى انتخابات مارس حيث تشارك عشرات الولايات باختيار مرشحها الديمقراطى.

ويرى البعض أن دخول مرشح الحزب الديمقراطى للحملة الانتخابية فى وقت متأخر لم يكن بالأمر الجيد ولكن على النقيض كشفت استطلاعات الرأى الأمريكية حصد بلومبيرج 9% من نسب ارضاء الشعب الأمريكى بعد المرشحين الثلاثة الآخرين .

أشلاء جثث.. طائرة ترصد حصيلة ضحايا زلزال تركيا

تم اطلاق طائرة مسيرة ، ترصد الدمار الذي خلفه زلزال تركيا من ضحايا وأشلاء تحت الأنقاض.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد إلى 20 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 1015 شخصا.

المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيج، وأن إجمالي الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.

قلبى اتقبض.. والدة الشهيد الرائد إسلام مشهور تروى تفاصيل استشهاده

قالت سوزان عبد المجيد مصطفى، والدة الشهيد الرائد إسلام مشهور شهيد معركة الواحات: إنها كانت تشعر بحالة حزن شديدة استمرت معها أيام عديدة قبل تبليغها بخبر استشهاد نجلها قائلة "حسيت بخنقة وقلبى كان مقبوض ومكنتش عارفة السبب" .

وأضافت

سوزان عبد المجيد ، أنه قبل ذهابه للمأمورية قام بتوديعنا وطلب من والده أن يشترى له بدلة سوداء لحضور حفل زفاف أحد أصدقائه وكان هذا الأمر غير المعتاد منه حيث كان الشهيد الراحل يشترى كافة أغراضه بنفسه ، لافتة إلى صباح اليوم التالى تفاجأت بسيل من المحادثات الهاتفية ووفود جيرانها يبلغانها بخبر استشهاد نجلها الرائد إسلام مشهور