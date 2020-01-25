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أصل الحكاية

بدأت بعرض النباتات.. تعرف على تاريخ حديقة الحيوان بالجيزة

السبت 25/يناير/2020 - 05:18 م
حديقة الحيوانات
حديقة الحيوانات
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أماني إبراهيم
قرن ونصف مروا على تأسيس حديقة حيوان الجيزة أو "جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا" كما كانوا يطلقون عليها، نظرا لكونها من أكبر وأعرق حدائق الحيوانات الموجود بالقارة السمراء إن لم تكن أعرقها على الإطلاق.

تأسست حديقة حيوان الجيزة في 25 يناير سنة 1891 بأمر من الخديوي إسماعيل. وتم افتتاحها من قبل الخديوي محمد توفيق ابن الخديوي إسماعيل. حيث بدأت بعرض أزهار ونباتات مستوردة غير موجودة في الطبيعة المصرية.

ويوجد في الحديقة قرابة ستة آلاف حيوان من نحو 175 نوعا، بينها أنواع نادرة من التماسيح والأبقار الوحشية، على مساحة نحو 80 فدانا، توجد بها جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، فضلا عن متحف تم بناؤه في العام 1906 ويحوي مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة.

وتحوي الحديقة أيضا متحف صغير يطلق عليه "الكشك الياباني"، يوجد داخله بعض المقتنيات والصور الفوتوغرافية لحديقة الحيوان قديما وحديثا، تم إنشاؤه في عهد الملك فؤاد عام 1924 بمناسبة زيارة ولي عهد اليابان لمصر.

تعرضت الحديقة للإغلاق في 19 فبراير 2006 خوفا على الحيوانات والطيور من الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور، لكن أعيد افتتاحها في 24 أبريل من نفس العام.
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