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مرأة

ماذا تفعل النجمات لإخفاء علامات التقدم في السن

السبت 25/يناير/2020 - 06:26 م
صدى البلد
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ريهام قدري
قال الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام ومدير مركز وأكاديمية Change ME، إن عمليات شد الوجه بالخيوط من العمليات الفعالة للقضاء على تجاعيد الوجه دون الحاجة إلى إجراء جراحي تخشاه معظم النساء ممن هن في حاجة ضرورية لإجراء شد الوجه وإخفاء علامات التقدم في السن والتي تستخدمها الكثير من النجمات للظهور بعمر اصغر.


وأضاف الدكتور محمد عماد أن الخيوط الذهبية تعطي نتائج مثالية في عمليات الشد بفضل إفراز الذهب للكولاجين الذي يعالج الترهلات ويقلص من التجاعيد ويعيد النضارة من جديد إلى البشرة، وكل ذلك من خلال إجراء سهل وبسيط لا يستغرق سوى حوالي 15 دقيقة فقط تتم فيها الجلسة تحت تأثير التخدير الموضعي دون إجراء شقوق جراحية ودون الشعور بالألم.


وأشار الدكتور محمد عماد إلى أنواع أخرى من الخيوط التي يتم بها عمليات شد الوجه بخلاف الخيوط الذهبية مثل، خيوط الأبتوس، والخيوط الشفافة، والخيوط المعقودة، والخيوط الأحادية، والتي تحتوي جميعها على مواد خاصة تقوم بنفس الدور الذي يقوم به الكولاجين في الخيوط الذهبية، حيث تعتمد هذه التقنية على محاربة تجاعيد الوجه وإعادة الشباب إليه من جديد.


وأوضح الدكتور محمد عماد أن نتائج عمليات شد الوجه بالخيوط تظهر بشكل سريع، ولكنها لا تناسب جميع أنواع البشرة فلا ينصح بإجرائها لمن يعانين من البشرة الحساسة والوجه النحيل، مؤكدا أن هذا الإجراء يلائم حالات الترهلات البسيطة والمتوسطة فقط، بينما الحالات التي تعاني من الترهلات الشديد تلائمها إجراء عمليات أخرى من الشد.
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