طهطا يعلن قائمة الفريق لمواجهة الإعلاميين

أعلن الجهاز الفنى لفريق طهطا بقيادة الدكتور أسامه البلم ،عن ضم 18لاعبا بقائمة الفريق لمواجهة الأعلاميين غدا ضمن الجولة الثالثة عشر بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.





وجاءت القائمة كالتالى : احمد حسن - احمد البطاخ - والو شريف - مصطفى صادق - محمود جميل - أحمد ماهر - ابراهيم الكروى - حماده على -كريم جمال - هيثم شعبان- بدوى ناصر - كريم مرسى - عمر صلاح -محمد مصطفى - سيف ربيع - أحمد صلاح - محمود شيكا - محمد مدرسة.





يدخل طهطا اللقاء في المركز الأخير برصيد 4 نقاط ،بينما فريق الإعلاميين في المركز التاسع برصيد 15 نقطة .