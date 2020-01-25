محافظ بورسعيد يطالب أصحاب المحلات برفع الإشغالات والالتزام بالمساحات

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جولة ميدانية بشارع الثلاثينى، لمتابعة سير وانتظام الحركة بالشارع ، باعتباره من الطرق الحيوية التى ترتبط بين عدة اتجاهات مرورية هامة فى نطاق المحافظة.





وأكد اللواء عادل الغضبان، خلال جولته، على اهتمام المحافظة برفع كافة الطرق المختلفة ، وإحداث السيولة المرورية ، وذلك فى إطار توفير سبل الراحة للمواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية .





وشدد اللواء عادل الغضبان، على أصحاب المحلات التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية لهم ، ورفع كافة الإشغالات التى من شأنها تعيق حركة المرور وسير المواطنين ، وتسبب الازدحام.





وأشار إلى أن الشارع من حق المواطنين كافة ، ولابد من الإلتزام وعدم التعدى على حق السير للسيارات والمواطنين ، بما يضمن توفير السيولة و الانسيابية فى حركة الشارع .



