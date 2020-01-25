AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد يطالب أصحاب المحلات برفع الإشغالات والالتزام بالمساحات

السبت 25/يناير/2020 - 06:13 م
محافظ بورسعيد يطالب
محافظ بورسعيد يطالب أصحاب المحلات برفع الاشغالات
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جولة ميدانية بشارع الثلاثينى، لمتابعة سير وانتظام الحركة بالشارع ، باعتباره من الطرق  الحيوية التى ترتبط بين عدة  اتجاهات مرورية هامة فى نطاق المحافظة.

وأكد اللواء عادل الغضبان، خلال جولته، على اهتمام المحافظة برفع كافة الطرق المختلفة ، وإحداث السيولة المرورية ، وذلك فى إطار توفير سبل الراحة للمواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية .

وشدد اللواء عادل الغضبان، على أصحاب المحلات التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية لهم ، ورفع كافة الإشغالات التى من شأنها تعيق حركة المرور وسير المواطنين ، وتسبب الازدحام.

وأشار إلى أن  الشارع من حق المواطنين كافة ، ولابد من الإلتزام وعدم التعدى على حق السير للسيارات والمواطنين ، بما يضمن توفير السيولة و الانسيابية فى حركة الشارع .

ورافق المحافظ خلال الجولة، كل من المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة.
محافظ بورسعيد يطالب أصحاب المحلات برفع الإشغالات والالتزام بالمساحات
محافظ بورسعيد يطالب أصحاب المحلات برفع الإشغالات والالتزام بالمساحات
محافظ بورسعيد يطالب أصحاب المحلات برفع الإشغالات والالتزام بالمساحات
محافظ بورسعيد يطالب أصحاب المحلات برفع الإشغالات والالتزام بالمساحات
محافظ بورسعيد يطالب أصحاب المحلات برفع الإشغالات والالتزام بالمساحات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واجهة حضارية.. محافظ بورسعيد: مجمع المواقف الجديد مجهز على أعلى مستوى

ميناء بورسعيد البري بديلا لمواقف سيارات المحافظات

محافظ الشرقية يعلن الحرب على الإشغالات وتفعيل قسم المتابعة

ترشيحاتنا

البرلمان يكشف حقيقة وصول فيروس كورونا إلى مصر

كلوب: أعاني من الإحباط بسبب شاكيري

جوزها إخواني وهارب في تركيا.. مفاجآت جديدة فى واقعة سيدة ألقت طفلتيها من الرابع بالقليوبية

أسعار رينو renault اليوم في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور

رفض تحرير محضر.. تفاصيل ضرب حكم فى دورى المظاليم.. صور

هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها بسبب التوجه إلى العمل مبكرا.. الأزهر يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة