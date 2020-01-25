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أخبار البلد

منتدى منظمات المجتمع المدني بـ القومى للمرأة يناقش قضية العمالة المنزلية

السبت 25/يناير/2020 - 05:16 م
منتدى منظمات المجتمع
منتدى منظمات المجتمع المدني
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امل مجدي
عقد منتدى منظمات المجتمع المدني بالمجلس القومى للمراة اجتماعه الـ٢٥ برئاسة الدكتور نبيل صمويل عضو المجلس ورئيس المنتدى لمناقشة قضية العمالة المنزلية.  

وأكد الدكتور نبيل صمويل على ضرورة أن يركز المجتمع المدنى اهتمامه تجاه إيجاد حل جذرى لقضية العمالة المنزلية المقهورة، مضيفا أن هناك العديد من الجمعيات لها باع كبير فى تلك القضية .

كما أكد أنه يجب عمل عقود تتضمن واجبات وأخلاقيات المهن المنزلية، مضيفا أن المرأة تعتبر العنصر الأكثر عملا وتضررا من تلك القضية .

من جانبها استعرضت السفيرة  نائلة جبر رئيس اللجنة التنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر جهود اللجنة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والتوعية وتعديل التشريعات للقضاء على تلك الظاهرة .
كما أوضحت السفيرة نائلة جبر ان اللجنة تعطى اهتمام كبير بقضية العمالة المنزلية وانه يعتبر  نوع من أنواع الاتجار بالبشر كما نصت المادة السادسة من اتفاقية الدولية.

وأشارت ايزيس محمود المدير العام للادارة العامة للتدريب بالمجلس إلى أن المجلس يتعامل مع القضية على أنه ملف للعمالة الغير رسمية بشكل عام وليس العمالة المنزلية فقط ويعطى لها اهتمام كبير كونها من أهم مشاكل النساء العاملات فى هذا المجال.

وتضمن الاجتماع عرض نشاط الجمعيات الأهلية فى حملة ال١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بالإضافة إلى عرض دور الجمعيات فى قضية العمالة المنزلية وجلسة الحماية الاجتماعية والقانونية للعماله المنزلية.
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