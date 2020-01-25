رمضان صبحي ينتظم في التدريبات البدنية للأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، مشاركة رمضان صبحي، في التدريبات البدنية.





ويخوض رمضان صبحي المرحلة الأخيرة من التأهيل عقب مباراة النجم الساحلي؛ تمهيدا للدخول في التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني.





ويؤدي رمضان صبحي برنامجا تأهيليا؛ للتخلص من الإصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الخلفية.





ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام.



