AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

غدًا.. الشعبة المدنية بنقابة المهندسين تعقد عموميتها العادية

السبت 25/يناير/2020 - 05:12 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي

تعقد شعبة الهندسة المدنية عموميتها العادية غدا الاحد 26 يناير 2020 في تمام الرابعة عصرًا بقاعة عثمان أحمد عثمان بالنقابة العامة للمهندسين.

لعرض ما تم إنجازه خلال عام وطرح مايمكن تقديمه خلال المرحلة القادمة وقد اشار المهندس احمد رمزي رئيس الشعبة المدنية بالنقابة الي تنظيم ندوة هامة غدا بعنوان ‘‘عقود تنفيذ الأعمال ونماذج الإتحاد الدولي ‘‘ للمهندسين الاستشاريين - الفيديك.

وذلك بعد الانعقاد الاول للجمعية العمومية يحاضر فيها الأستاذ الدكتور  محمد سماحة ‘‘المحكم الدولي‘‘ والأستاذ الدكتور رؤوف درويش استشاري ادارة العقود وذلك في تمام الساعة الرابعة والربع ولفت رمزي إلى أن تنظيم الندوة جاء. من منطلق الحفاظ على وقت أعضاء الشعبة ليعود عليهم بالفائدة خلال الفترة مابين الانعقاد الاول والثاني للشعبة.


أقرأ أيضا 

منظمات دولية تقدم ملف انتهاكات أردوغان لمجلس حقوق الإنسان

 جدير بالذكر أن النقابة العامة للمهندسين ستعقد الجمعيات العمومية للشعب في الفترة من الاحد 26 يناير الي الأربعاء 29 يناير ويكون موعد الانعقاد الاول صحيحا اذا حضر ربع الأعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم تأجيل الاجتماع ساعتين ويتم الانعقاد بحضور خمسون عضوا طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1974 وفي حال عدم اكتمال الانعقاد الثاني يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين.

Advertisements

ترشيحاتنا

مجموعة الأهلي تشتعل .. الهلال السوداني يسجل هدف التقدم أمام بلاتينيوم فى دوري ابطال افريقيا.. فيديو

بعد ظهوره بصحبة ابنة زوجته.. أحمد الفيشاوي يتعرض لهجوم عنيف.. شاهد

رفض تحرير محضر.. تفاصيل ضرب حكم فى دورى المظاليم.. صور

مجدى عبدالغنى: ميدو قلل من نفسه وأكرم له يبطل كورة.. فيديو

أمر بتفريغ مكالمات.. تطور خطير في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. تفاصيل

شاهد.. ظهور جديد لـ الفنان يوسف فوزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة

ضباط الشرطة بالفيوم يوزعون الورود والشوكولاتة على المواطنين.. صور