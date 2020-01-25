غدًا.. الشعبة المدنية بنقابة المهندسين تعقد عموميتها العادية

تعقد شعبة الهندسة المدنية عموميتها العادية غدا الاحد 26 يناير 2020 في تمام الرابعة عصرًا بقاعة عثمان أحمد عثمان بالنقابة العامة للمهندسين.

لعرض ما تم إنجازه خلال عام وطرح مايمكن تقديمه خلال المرحلة القادمة وقد اشار المهندس احمد رمزي رئيس الشعبة المدنية بالنقابة الي تنظيم ندوة هامة غدا بعنوان ‘‘عقود تنفيذ الأعمال ونماذج الإتحاد الدولي ‘‘ للمهندسين الاستشاريين - الفيديك.

وذلك بعد الانعقاد الاول للجمعية العمومية يحاضر فيها الأستاذ الدكتور محمد سماحة ‘‘المحكم الدولي‘‘ والأستاذ الدكتور رؤوف درويش استشاري ادارة العقود وذلك في تمام الساعة الرابعة والربع ولفت رمزي إلى أن تنظيم الندوة جاء. من منطلق الحفاظ على وقت أعضاء الشعبة ليعود عليهم بالفائدة خلال الفترة مابين الانعقاد الاول والثاني للشعبة.





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جدير بالذكر أن النقابة العامة للمهندسين ستعقد الجمعيات العمومية للشعب في الفترة من الاحد 26 يناير الي الأربعاء 29 يناير ويكون موعد الانعقاد الاول صحيحا اذا حضر ربع الأعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم تأجيل الاجتماع ساعتين ويتم الانعقاد بحضور خمسون عضوا طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1974 وفي حال عدم اكتمال الانعقاد الثاني يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين.