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أخبار العالم

بتكلفة تخطت 4 مليارات دولار.. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ 1130 مشروعا حول العالم

السبت 25/يناير/2020 - 05:13 م
بتكلفة تخطت 4 مليار
بتكلفة تخطت 4 مليار دولار..مركز سلمان للإغاثة ينفذ 1130مشروع
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محمود نوفل
نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ إنشائه في مايو 2015 حتى شهر ديسمبر 2019، 1130 مشروعًا شملت مختلف دول وشعوب العالم المحتاجة بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات و268 مليونًا و473 ألف دولار أمريكي بالتعاون مع 144 شريكًا محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية، جاء اليمن في مقدمة الدول المدعومة بنسبة 68.57% من المشاريع، تليها فلسطين بنسبة 8.34% ثم سوريا بنسبة 6.69% بعدها الصومال بنسبة 4.32%.

وذكر المركز انه تم تنفيذ  405 مشروعا في اليمن حتى ديسمبر الماضي بقيمة مليارين و926 مليونًا و747 ألف دولار بالتعاون مع 80 شريكًا، كان للقطاع الصحي 183 مشروعًا، وقطاع الأمن الغذائي 70 مشروعًا، و25 مشروعًا نفذت في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و21 مشروعًا في التعافي المبكر، و23 مشروعًا في قطاع المياه والإصحاح البيئي، و20 مشروعًا في مجال الإيواء، و19 مشروعًا في الحماية، و15 مشروعًا في القطاع التعليمي، و7 مشاريع في الخدمات اللوجستية و5 مشاريع في التغذية، ومشروع واحد في الاتصالات في حالات الطوارئ، فضلًا عن 16 مشروعًا في قطاعات أخرى.

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وفيما يتعلق بفلسطين، نفذ المركز 83 مشروعًا للمحتاجين فيها بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليونًا و872 ألف دولار بالتعاون مع 17 شريكًا، حيث نفذ 18 مشروعًا في القطاع الصحي، و31 مشروعًا في الأمن الغذائي، و11 مشروعًا في الإيواء، و11 مشروعًا آخر في قطاع التعليم، ومشروعين في الخدمات اللوجستية، ومشروعين آخرين في المياه والإصحاح البيئي، ومشروعين في التعافي المبكر، ومشروعا في الحماية، ومشروعا في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و4 مشاريع في قطاعات متعددة أخرى.

كما دشن المركز منذ تأسيسه حتى ديسمبر 2019 في سوريا 206 مشاريع بقيمة 285 مليونًا و511 ألف دولار أمريكي، بالتعاون مع 40 شريكًا، كان لقطاع الأمن الغذائي 77 مشروعًا، وقطاع الإيواء 52 مشروعًا، وقطاع الصحة 33 مشروعًا، و11 مشروعًا في التعليم، و4 مشاريع في الأعمال الخيرية، و4 مشاريع مثلها في الحماية، و3 مشاريع في قطاع المياه والإصحاح البيئي، ومشروعان في التعافي المبكر، ومشروعان في قطاع التغذية، ومشروع واحد في الخدمات اللوجستية ومشروع آخر في دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، فضلا عن 16 مشروعًا في قطاعات أخرى.

ونفذ مركز الملك سلمان للإغاثة للمتضررين في الصومال 41 مشروعًا بقيمة 184 مليونًا و308 آلاف دولار أمريكي بالتعاون مع 7 شركاء، شملت 23 مشروعًا في مجال الأمن الغذائي، و7 مشاريع في المجال الصحي، و3 مشاريع في المياه والإصحاح البيئي، ومشروعين في القطاع الإيوائي ومثلهما في التعافي المبكر، ومشروعًا واحدًا في التغذية ومشروعًا آخر في دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، فضلا عن دعم المركز مشروعين في قطاعات متعددة.
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