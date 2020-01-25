AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الفلاحين تحذر: الجراد الصحراوي أخطر أنواع الآفات المهاجرة

السبت 25/يناير/2020 - 05:16 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب  عام الفلاحين  إن الجراد الصحراوي اخطر انواع الافات المهاجرة، لافتا ان الجراد يهاجم بأسراب كبيرة ويلتهم معظم المحاصيل الزراعية ويؤدي لخسائر فادحة . 

وأضاف أبو صدام أن  العوامل المناخية تساهم في اتجاه تحركات هذه الأسراب  وزيادة تكاثرها.

وأوضح أنه ورغم دخول أعداد  من الجراد بمحافظة البحر الأحمر قادمة من السودان فإن مصر تمتلك قواعد لمكافحة الجراد تصل الي 13 قاعدة رئيسية و42 قاعدة فرعية بإجمالي نحو 55 قاعده بالمناطق الحدودية ولديها خطط جاهزة لمكافحة الجراد. 

وأشار نقيب  عام الفلاحين إلي أن مكافحة الجراد تبدأ بعمليات المسح لتحديد كميات الجراد والطرق المناسبة لمكافحة والتي تتراوح حسب كميات الجراد ما بين المكافحة البيولوجية باستخدام الفطريات المبيد للحشرات الي استخدام المبيدات الكيماوية السامة لقتل هذه الحشرات بطرق متنوعة حيث يمكن الرش عن طريق المزارعين او استخدام الطائرات من قبل الحكومة في حالة زيادة كميات الجراد بصورة كبيرة.

اقرأ أيضا 

منظمات دولية تقدم ملف انتهاكات أردوغان لمجلس حقوق الإنسان

ونوه إلي أن عمليات المسح والمكافحة مستمرة بالتعاون مع منظمة (الفاو)الاغذيه والزراعه حفاظا على الأمن الزراعي وتجنبا لمنع حدوث كوارث قد تدمر الزراعات وتؤثر سلبيا على البيئة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد قرار وزارة الزراعة بالاستمرار فى مكافحة الفئران.. الفلاحين تناشد بضرورة المواجهة لسرعة تكاثرها ونقلها للأمراض.. والمنتجين الزراعيين: المحاصيل الشتوية الأكثر تأثرا بالقوارض

الفلاحين تشيد بإلزام محلات المبيدات بإصدار فواتير للمبيعات

تحذير مهم من الفلاحين بشأن مبيد القمح.. ومناشدة لوزير الزراعة بالتدخل

يبيد الأخضر واليابس.. الفلاحين تكشف أضرار الجراد على الزراعة

الزراعة تعلن رفع حالة الطوارئ لمكافحة الجراد.. الفلاحين: يبيد الأخضر واليابس.. والاتحاد يناشد بضرورة الإبلاغ عن وجود أى سرب منه.. و«الزراعيين» تنفي انتشاره على الحدود المصرية

الفلاحين: تعليق وزارة الزراعة استخدام مبيد "ارينا 7%" انتصار للمتضررين

ترشيحاتنا

فيديوجراف| زلابيا من فسخ الخطوبة لـ دبي

في ذكرى ميلاد يوسف شاهين.. لماذا رفض محسن محيى الدين حضور جنازته

بسبب آدم.. شطة يكشف عقوبة قميص شيكابالا

حالة وفاة كل 72 ساعة في فلسطين.. اعرف السبب

هل يجوز الدخول في الصلاة بنية الظهر خلف جماعة يصلون العصر.. عالم أزهري يجيب

يقظة أمنية.. ضبط شخص بحوزته سلاح ناري في ميدان التحرير.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة

ضباط الشرطة بالفيوم يوزعون الورود والشوكولاتة على المواطنين.. صور