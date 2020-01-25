الفلاحين تحذر: الجراد الصحراوي أخطر أنواع الآفات المهاجرة

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن الجراد الصحراوي اخطر انواع الافات المهاجرة، لافتا ان الجراد يهاجم بأسراب كبيرة ويلتهم معظم المحاصيل الزراعية ويؤدي لخسائر فادحة .

وأضاف أبو صدام أن العوامل المناخية تساهم في اتجاه تحركات هذه الأسراب وزيادة تكاثرها.

وأوضح أنه ورغم دخول أعداد من الجراد بمحافظة البحر الأحمر قادمة من السودان فإن مصر تمتلك قواعد لمكافحة الجراد تصل الي 13 قاعدة رئيسية و42 قاعدة فرعية بإجمالي نحو 55 قاعده بالمناطق الحدودية ولديها خطط جاهزة لمكافحة الجراد.

وأشار نقيب عام الفلاحين إلي أن مكافحة الجراد تبدأ بعمليات المسح لتحديد كميات الجراد والطرق المناسبة لمكافحة والتي تتراوح حسب كميات الجراد ما بين المكافحة البيولوجية باستخدام الفطريات المبيد للحشرات الي استخدام المبيدات الكيماوية السامة لقتل هذه الحشرات بطرق متنوعة حيث يمكن الرش عن طريق المزارعين او استخدام الطائرات من قبل الحكومة في حالة زيادة كميات الجراد بصورة كبيرة.

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ونوه إلي أن عمليات المسح والمكافحة مستمرة بالتعاون مع منظمة (الفاو)الاغذيه والزراعه حفاظا على الأمن الزراعي وتجنبا لمنع حدوث كوارث قد تدمر الزراعات وتؤثر سلبيا على البيئة .