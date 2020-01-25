القومى للمرأة يعقد منتدى الخمسين: حققنا تمكينا أفضل لسيدات المحافظات الحدودية العام الماضى بعد توصية الرئيس السيسي.. وسنختار الـ50 الأكثر تأثيرًا في 2020

سهام جبريل :

المحافظات الحدودية حققت تمكينا أكثر العام الماضى

دينا عبدالفتاح :

المنتدى سيقوم خلال تصنيفات عام 2020 باختيار الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا في كل محافظة

دينا الصيرفى:

نجحت بعد التدريب ضمن برنامج الإرشاد





عقد المجلس القومي للمرأة، اليوم، لقاءه السنوى تحت عنوان «منتدى الخمسين» جمع بين مقررات فروعه فى المحافظات، تخت رئاسة دينا عبد الفتاح، وبحضور الدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات بالمجلس، والنائبة عبلة الهواري مستشارة رئيس المجلس لشئون الفروع، وجمال عبدالحفيظ مدير عام الإدارة العامة للفروع، هدف الاجتماع تعريف مقررات الفروع بمبادرة سيدات يقدن المستقبل التي ينفذها المنتدى للمشاركة في إختيار المنتدى 50 سيدة الأكثر تأثيرًا في كل محافظة وفقآ لمعايير إختيار محددة من خلال برامج تدريبية ومهارات إتصال والتواصل.







وأضافت جبريل فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن المجلس حرص على تنفيذ توصيات الرئيس وأبدى اهتماما كبيرا بالمرأة فى هذه المناطق وبالفعل فى منتدى الخمسين الذى يعقده المجلس القومى للمراة بشكل سنوى وجدنا المراة فى المحافظات الحدودية والمناطق النائية حققت انجازات فى جانب تمكين المرأة اقتصاديا عن طريق التدريب على المهن الحرفية والمشروعات الصغيرة وقانونيا عن طريق استخراج شهادات الميلاد وشهادات الرقم القومى ومعالجة ما يعوق اصدرها من عدم توثيق الزواج والزواج بالطريقة القبلية وتم تحقيق هذه الانجازات بالتعاون مع الأجهزة الأخرى.

وأشارت عضو المجلس القومى للمرأة أن هذا المنتدى يجمع فيه المجلس القومى للمرأة كل مقرات المحافظات والمناوبين لعرض كل الانجازات فى العام الماضى ووضع الخطة للعام القادم .

ولفتت أن المنتدى يكون به ورشة عمل على مدار يومين لتنمية المهارات الادارية وجانب واقعى لعرض المبادرات الخاصة بكل محافظة على مستوى المجلس ، وعلى مستوى الجمهورية .

ونوهت أنها مع العرض وجدت تفاعل وتواجد على ارض الواقع للمحافظات، وأن المجلس له احترام شعبى واحترام من الجهاز التنفيذى وهناك نوع من النمو وزيادة نشاط لكل فروع المجلس فى المحافظات .

قالت الدكتورة سهام جبريل، مقررة لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة إن الرئيس السيسي قد أوصى فى أول اجتماع له مع المجلس القومى للمرأة العام الماضى على الإهتمام بالمرأة فى المحافظات الحدودية والمناطق النائية.

فيما أعربت دينا عبدالفتاح عن سعادتها بوجودها ضمن مجموعة متميزة من السيدات من جميع المحافظات هن سيدات يقدن المستقبل بالفعل.





وأشارت إلى أن الدكتورة مايا مرسى من آوائل الداعمات لفكرة توجه منتدى الخمسين لإختيار السيدات المهنيات رفيعة المستوى من داخل جميع المحافظات ، مشيرة أن المنتدى سيقوم خلال تصنيفات عام 2020 باختيار الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا في كل محافظة، ودعمهن وتأهيلهن على قواعد التنمية المستدامة بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات كل محافظة، مؤكده على التوسع فى المحافظات من خلال المجلس القومى للمرأة.





قدمت دينا عبد الفتاح عرضًا توضيحيًا لبداية فكرة منتدى الخمسين ومعايير إختيار السيدات ٥٠ الأكثر تأثيرآ من السيدات التكنو قراط ( فنية - مهارية -محترفة - رفيعة المستوى ) .





وأكدت الدور الذي قام به منتدى الخمسين من خلال مطالبته منذ عام٢٠١٥ بإلزام عضوية السيدات فى مجلس إدارة الشركات وهو ما دعى هيئة الرقابة المالية بإلزام الشركات المدرجة فى البورصة بإشراك السيدات فى مجالس الإدارات.









فى نهاية اللقاء أجرت دينا عبدالفتاح جلسة نقاشية بهدف تبادل الخبرات مع مقررات الفروع ونوابهن والتعريف بمعاير إختيار السيدات والمقترحات الأراء المقدمة من الحضور .





وعرضت دينا تجربتها وقصة نجاحها كمتدربة ضمن برنامج الإرشاد لسيدات يقدن المستقبل عام ٢٠١٨ .

جدير بالذكر أن منتدى الخمسين يستهدف إحداث نقلة نوعية في التصنيف الخاص بالمرأة المصرية على المستوي العالمي وزيادة تمثيلها في المحافل الدولية باعتبارها أحد القوى الفاعلة في المجتمع المصري والإفريقي بشكل عام، خاصة مع تحركاتها الأخيرة الناجحة في ملف التسويق للمرأة المصرية الإفريقية وتبنيها العديد من المبادرات الفاعلة التي شهدت رعاية ودعم من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل دعمه المطلق للمرأة المصرية.