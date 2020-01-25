AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خلال 48 ساعة.. فحص 650 مريضا فى قافلة طبية مجانية بالوادي الجديد

السبت 25/يناير/2020 - 06:13 م
قافلة طبية
قافلة طبية
Advertisements
منصور ابوالعلمين

أعلن  المستشار كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد، اليوم السبت، أن مديرية الصحة وفرت قافلة طبية متنقلة إلى قرى بغداد على مدار الـ48 ساعة الماضية.

وجرى توقع الكشف الطبى والعلاج المجانى لـ 650 مريضا، وذلك ضمن خطة الوزارة والدفع بالقوافل الطبية فى القرى والمناطق المتباعدة.

وأكد "إبراهيم"، أن القافلة ضمت تخصصات (أطفال، باطنة، عظام، نسا وتوليد، وجلدية)، لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة من خلال أطقم الأطباء بالقافلة للكشف والتشخيص، بجانب توفير الأدوية اللازمة بالمجان.

وأشار إلى أن المديرية تنسق مع الإدارات الصحية لاستمرار تنظيم القوافل بشكل دورى لسد العجز فى نقص التخصصات الطبية، كما تنسق المحافظة مع الجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية للدفع بقوافل طبية بصفة شهرية إلى المحافظة لسد العجز فى التخصصات غير موجودة.

وكانت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة أعلنت عن الإعداد لتنفيذ حملة صحة المرأة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية، يوم 1 فبراير المقبل، فمن خلال 32 فرقة طبية موزعة على مراكز المحافظة الخمسة.

أكد وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن أهداف المبادرة تتلخص فى الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج والكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف وإصابتهم لتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.

 

وأوضح أن الخدمات التى ستقدمها المبادرة تشمل التوعية الصحية للمواطنات وتحليل السكر والكشف المبكر عن سرطان الثدى وقياس ضغط الدم والتوعية ثم التوعية عن الفحص الذاتى للثدي، وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كلته الجسم من سن 18 سنة، بالمجان، وذلك لمدة 3 أشهر متتالية لتحقيق المستهدف منها على مستوى المحافظة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فحص 391 ألفا و476 سيدة في مبادرة دعم صحة المرأة المصرية بالبحيرة

تحديد 43 مقرا لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بشمال سيناء | والتنسيق مع الجهات المشاركة والداعمة

متابعة مستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بسيناء

لليوم الثالث على التوالي.. استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بشمال سيناء

محافظ شمال سيناء يتابع تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

فحص 3 آلاف سيدة في سيناء ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

ترشيحاتنا

رضا عبدالعال: الأهلي يهين صالح جمعة وحسين السيد.. فيديو

دعوات بحظر بيع الحيوانات البرية في الصين لتسببها في تفشي فيروس كورونا

خدعوك فقالوا.. لا تتناول هذه الأطعمة أثناء البرد

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة

بعد أنباء ارتباطها بـ العوضي.. انتشار صورة قديمة لـ ياسمين عبد العزيز وطليقها

يقظة أمنية.. ضبط شخص بحوزته سلاح ناري في ميدان التحرير.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة