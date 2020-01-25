خلال 48 ساعة.. فحص 650 مريضا فى قافلة طبية مجانية بالوادي الجديد

أعلن المستشار كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد، اليوم السبت، أن مديرية الصحة وفرت قافلة طبية متنقلة إلى قرى بغداد على مدار الـ48 ساعة الماضية.

وجرى توقع الكشف الطبى والعلاج المجانى لـ 650 مريضا، وذلك ضمن خطة الوزارة والدفع بالقوافل الطبية فى القرى والمناطق المتباعدة.

وأكد "إبراهيم"، أن القافلة ضمت تخصصات (أطفال، باطنة، عظام، نسا وتوليد، وجلدية)، لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة من خلال أطقم الأطباء بالقافلة للكشف والتشخيص، بجانب توفير الأدوية اللازمة بالمجان.

وأشار إلى أن المديرية تنسق مع الإدارات الصحية لاستمرار تنظيم القوافل بشكل دورى لسد العجز فى نقص التخصصات الطبية، كما تنسق المحافظة مع الجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية للدفع بقوافل طبية بصفة شهرية إلى المحافظة لسد العجز فى التخصصات غير موجودة.

وكانت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة أعلنت عن الإعداد لتنفيذ حملة صحة المرأة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية، يوم 1 فبراير المقبل، فمن خلال 32 فرقة طبية موزعة على مراكز المحافظة الخمسة.

أكد وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن أهداف المبادرة تتلخص فى الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج والكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف وإصابتهم لتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.

وأوضح أن الخدمات التى ستقدمها المبادرة تشمل التوعية الصحية للمواطنات وتحليل السكر والكشف المبكر عن سرطان الثدى وقياس ضغط الدم والتوعية ثم التوعية عن الفحص الذاتى للثدي، وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كلته الجسم من سن 18 سنة، بالمجان، وذلك لمدة 3 أشهر متتالية لتحقيق المستهدف منها على مستوى المحافظة.