توقيع عقد إقامة بطولة مصر العربية الدولية للاسكواش بنادي مدينتي .. شاهد

نيابة عن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، شهد زياد الشاذلي، مدير عام التطوير والعلاقات الخارجية بقطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى، وكل من چاك فونتين، رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش، وويليام لوي ماري، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للاسكواش، وعاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري والعربي للاسكوش، توقيع عقد اقامة «بطولة مصر العربية الدولية للاسكواش» بنادي مدينتي الرياضي المقررة في يوليو 2020.





وقع الاتفاقية تامر صالح، مدير عام نادي مدينتي الرياضي، وايهاب حافظ، أمين صندوق الاتحاد العربى للاسكواش.





يشارك في بطولة مدينتي الدولية للاسكواش مئات اللاعبين من جنسيات مختلفة للفئات العمرية 11 ، 13 ، 15، 17، وستالايت رجال وسيدات (مفتوح).





وتعد بطولة مصر العربية الدولية للاسكواش بنادي مدينتي بطولة معتمدة رسميًا من الاتحاد الدولي للاسكواش، مثل بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش وبطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، حيث يحصل الفائزون بالمراكز الأولى على نقاط تساعدهم في الترتيب العالمي للاعبي الاسكواش، فضلًا عن جوائز مالية تقدر بألف دولار لكل فائز.





يشار الى ان نادي مدينتي احد الصروح الرياضية لمجموعة هشام طلعت مصطفى يقع على مساحة ٢٠٠ فدان مما يجعله واحدا من أكبر الاندية الرياضية الاجتماعية بمصر.