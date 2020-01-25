AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

توقيع عقد إقامة بطولة مصر العربية الدولية للاسكواش بنادي مدينتي .. شاهد

السبت 25/يناير/2020 - 05:59 م
عقد إقامة بطولة مصر
عقد إقامة بطولة مصر العربية الدولية للاسكواش في نادي مدينتي
Advertisements
احمد عبد القوى
نيابة عن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، شهد زياد الشاذلي، مدير عام التطوير والعلاقات الخارجية بقطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى، وكل من چاك فونتين، رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش، وويليام لوي ماري، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للاسكواش، وعاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري والعربي للاسكوش، توقيع عقد اقامة «بطولة مصر العربية الدولية للاسكواش» بنادي مدينتي الرياضي المقررة في يوليو 2020. 

وقع الاتفاقية تامر صالح، مدير عام نادي مدينتي الرياضي، وايهاب حافظ، أمين صندوق الاتحاد العربى للاسكواش.

يشارك في بطولة مدينتي الدولية للاسكواش مئات اللاعبين من جنسيات مختلفة للفئات العمرية 11 ، 13 ، 15، 17، وستالايت رجال وسيدات (مفتوح). 

وتعد بطولة مصر العربية الدولية للاسكواش بنادي مدينتي بطولة معتمدة رسميًا من الاتحاد الدولي للاسكواش، مثل بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش وبطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، حيث يحصل الفائزون بالمراكز الأولى على نقاط تساعدهم في الترتيب العالمي للاعبي الاسكواش، فضلًا عن جوائز مالية تقدر بألف دولار لكل فائز.

يشار الى ان نادي مدينتي احد الصروح الرياضية لمجموعة هشام طلعت مصطفى يقع على مساحة ٢٠٠ فدان مما يجعله واحدا من أكبر الاندية الرياضية الاجتماعية بمصر.
توقيع عقد إقامة بطولة مصر العربية الدولية للاسكواش بنادي مدينتي .. شاهد
توقيع عقد إقامة بطولة مصر العربية الدولية للاسكواش بنادي مدينتي .. شاهد
توقيع عقد إقامة بطولة مصر العربية الدولية للاسكواش بنادي مدينتي .. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن فوز مصر بتنظيم بطولة كأس العالم للإسكواش للجامعات 2022

مفاجأة | هشام طلعت مصطفى يروي تحديات واجهت حلمه بمدينتي | فيديو

في حفل هشام طلعت مصطفى بمناسبة 20 عاما على إنشائه.. علي الحجار يحيي ليلة طربية في نادي الرحاب الرياضي.. صور وفيديو

انطلاق بطولة المعادى السنوية المفتوحة للاسكواش غدا

صبحي حسانين: استضافة بطولتين للعالم رسالة تؤكد تمتع مصر بالأمن والأمان

صبحي وعبد الغفار يشهدان الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات في الإسكواش واليد

ترشيحاتنا

دعاء فك الكرب.. توضأ وصل ركعتين بهذه الكلمات.. فيديو

شاهد كيف أثر الطقس في السعودية على الإبل.. فيديو

هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها بسبب التوجه إلى العمل مبكرا.. الأزهر يجيب

اعتدى على طفل .. تفاصيل ضبط شخص تعدى على نجل شقيقة زوجته

رضا عبدالعال: الأهلي يهين صالح جمعة وحسين السيد.. فيديو

عاجل.. مصادر طبية عراقية: مقتل 3 متظاهرين بالرصاص الحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة