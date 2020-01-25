لليوم الرابع على التوالي.. بانوراما الأزهر تجذب رواد معرض الكتاب

شهد جناح الأزهر الشريف، لليوم الرابع على التوالي، إقبالا كبيرًا من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، للمشاركة في الفعاليات المتنوعة التي يقدمها للزوار، خاصة عروض بانوراما الأزهر، التي جذبت اهتمام الكثيرين، نظرًا لعرضها كما كبيرا من المعلومات القيمة والموثقة عن تاريخ الأزهر، جامعًا وجامعة، وعن علمائه الأجلاء وسيرهم منذ إنشائه، وكيف يحظى الأزهر بهذه المكانة السامية بين المؤسسات الإسلامية، وأنه المرجعية الإسلامية الأولى بالعالم بمواقفه المختلفة والمشرفة.





تعرض "بانوراما الأزهر" تراث الأزهر بما فيه من عراقة وحضارة، من خلال رحلة تخيلية تمتد لأكثر من ألف عام، حيث تشمل عدة محاور؛ فى مقدمتها محور توثيق تاريخ الأزهر من خلال مواقفه المشرفة، ومحور توثيق السير الذاتية لشيوخ الأزهر ومؤلفاتهم وإنجازاتهم عبر السنين، ومحور توثيق التراث المعماري للجامع الأزهر والمعاهد الدينية العريقة، بالإضافة إلى توثيق الذاكرة الصحفية لكل ما نشر عن الأزهر الشريف، ويتم نشر هذه المعلومات باللغات الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية .



