AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نائب وزير الدفاع السعودي: خلافنا مع إيران تصادم في الرؤى ولا يتعلق بالدين

السبت 25/يناير/2020 - 05:47 م
نائب وزير الدفاع
نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان
Advertisements
أحمد محرم
قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن النظام الإيراني وسياساته التخريبية ودعمه للميليشيات يشكل تهديدًا جسيمًا لأمن المنطقة.

وأكد بن سلمان، في مقابلة معه بثتها قناة «العربية» أن «الخلاف بين السعودية وإيران ليس متعلّقًا بالسنة والشيعة، بل هو عبارة عن تصادم في الرؤى».

اقرأ ايضًا:

وأوضح بن سلمان أن «السعودية لديها رؤية ذات نظرة مستقبلية للدفع بمجتمعنا للأمام، ولنتمكّن من تحقيق ذلك الهدف، نحن نريد أن يكون لدينا منطقة مستقرة ومسالمة ومزدهرة، ونحن نريد زيادة التعاون التجاري. ولكن إيران تريد أن تفعل العكس، فلديها سياسة توسعيّة؛ ويريدون بشكل أساسي السيطرةَ على بلدان في المنطقة، كما أن لديهم نشاطات مدمرة في المنطقة تؤدي إلى العودة بالمنطقة للخلف، وليس الدفع بها للأمام».

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي «التهديد الأكبر الذي تواجهه المنطقة والأمن الدولي هو النظام الإيراني وميليشياته في المنطقة من جهة، وداعش والقاعدة والمنظمات الإرهابية من جهة أخرى، إنهما وجهان لعملة واحدة، فهم جميعًا يؤمنون بنفس المبدأ، وليس بالضرورة إيمانهم بالأيديولوجية ذاتها. كلاهما لا يؤمنان بسيادة الدول، ويؤمنان بإقامة دولة أيدولوجية عابرة للحدود، كما أنها لا يحترمان القانون الدولي، ورغم أنهما يتنافسان أحيانًا ويتقاتلان، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بنا فإنهما يتعاونان علينا باعتبارنا عدوهما المشترك ويتعاونان في ذلك».

وتابع بن سلمان «ما نريد أن نقوم به في السعودية هو أن نعمل من خلال رؤيتنا 2030 على إصلاح اقتصادنا والاستفادة من الإمكانات غير المستغلة، وفتح قطاعات جديدة في السعودية، وتحقيق الازدهار والتقدم لشعبنا. في سبيل تحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة، وإلى زيادة تعاوننا الاقتصادي مع دول الجوار. أما إيران فهي تريد تصدير ثورتها، ولديها أفكار توسعية، ولا ترغب في حدوث أي شراكة بين دول المنطقة بحيث تكون تلك الدول ضمن إطار مشروعها التوسعي. هذا هو الفارق الكبير فيما بيننا، نحن نملك خطة تقدمية للمستقبل تتمثل في "رؤية 2030"، أما إيران فخطتها هي "رؤية 1979" التي تحاول إعادة السعودية والمنطقة إلى الخلف».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية: إيران تنتهج رؤية ظلامية وممارساتها في المنطقة تعيق الاستقرار

وزير الشئون الخارجية السعودي: يجب محاسبة إيران ولا نفع من استرضائها

السعودية والإمارات.. تاريخ حافل بين الأشقاء منذ ستينيات القرن الماضي

محطات تاريخية في العلاقات السعودية الإماراتية.. تعرف عليها

الشيخ محمد بن راشد يستقبل ولي العهد السعودي في دبي

عقود من المحبة والمصير المشترك.. لقاء بحرينى سعودى بـ قصر القضيبية

ترشيحاتنا

عاجل.. مصادر طبية عراقية: مقتل 3 متظاهرين بالرصاص الحي

صور وفيديوهات جنسية.. سباك يحاول قتل عامل هدده بفضح شقيقته فى الساحل

تفاصيل جديدة عن القصف الإيراني لـ عين الأسد.. سقوط 70 قتيلا و200 مصاب

أبرزها إسقاط السراج.. القبائل الليبية تضع 5 شروط لرفع الإغلاق عن مواقع النفط

شاهد | صورة المقاول "محمد علي" على حمار في قنا

البرلمان يكشف حقيقة وصول فيروس كورونا إلى مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة