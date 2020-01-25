AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعب عربي يدخل دائرة اهتمامات مورينيو.. تعرف عليه

السبت 25/يناير/2020 - 06:08 م
مورينيو
مورينيو
Advertisements
القسم الرياضي

دخل الجزائري إسلام سليماني، نجم موناكو الفرنسي، اهتمامات جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام الإنجليزي. 

وكشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن "السبيشل وان" أعرب عن رغبته في ضم سليماني خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بهدف تعويض النجم هاري كين الذي سيغيب عن الملاعب حتى شهر أبريل المقبل بسبب تعرضه لتمزق في أحد أوتار العضلات الخلفية لفخذه الأيسر.

وكان سليماني قد خطف الأضواء مع  نادي موناكو خلال النسخة الحالية من الدوري الفرنسي بتسجيله 7 أهداف وصناعته لـ8 من جملة 13 مباراة شارك فيها.

ويلعب سليماني حاليا مع نادي الإمارة الفرنسية على سبيل الإعارة قادما من ليستر سيتي الإنجليزي الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2021.

وفشل سليماني في إثبات نفسه بالدوري الإنجليزي الممتاز سواء مع ليستر أو خلال فترة إعارته رفقة نيوكاسل، حيث خاض معهما 39 مباراة سجل فيها 8 أهداف فقط.

ولا يعد سليماني اللاعب الجزائري الوحيد الذي تم ربطه اسمه بـ"السبيرز" في الفترة الأخيرة، حيث تحدثت تقارير عن تواجد اهتمام بكل من يوسف عطال، الظهير الأيمن لنيس الفرنسي وسعيد بن رحمة، مهاجم واتفورد الإنجليزي.

    Advertisements

    الكلمات المفتاحية

    موضوعات متعلقة

    بعد تولي مورينيو قيادة توتنهام.. 5 صفقات على أعتاب السبيرز في الميركاتو الشتوي

    يوسف عطال يغيب عن نيس الفرنسي لخضوعه إلى جراحة في الركبة

    محمد صلاح يزاحم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات اليوم السبت وفوز ليفربول

    توتنهام يسعى لمصالحة جماهيره على حساب برايتون بـ الدوري الإنجليزي

    مانشستر يونايتد يسعى لمواصلة صحوته بـ الدوري الإنجليزي على حساب بيرنلي

    توتنهام في ضيافة نورويتش سيتي بـ الدوري الإنجليزي

    ترشيحاتنا

    أمر بتفريغ مكالمات.. تطور خطير في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. تفاصيل

    انخفاض أسعار دفسك dfsk الصينية 23 ألف جنيه.. صور

    رضا عبدالعال: شيكابالا لن يتألق أمام الفرق الكبيرة.. فيديو

    عاجل.. مصادر طبية عراقية: مقتل 3 متظاهرين بالرصاص الحي

    ريال مدريد يضع شرطا لانتقال إيسكو إلى ليفربول

    هل يجوز صرف الزكاة في بناء مسجد أو مستشفى.. دار الإفتاء ترد

    AdvertisementS

    ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

    سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور

    إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

    ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة