لاعب عربي يدخل دائرة اهتمامات مورينيو.. تعرف عليه

دخل الجزائري إسلام سليماني، نجم موناكو الفرنسي، اهتمامات جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن "السبيشل وان" أعرب عن رغبته في ضم سليماني خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بهدف تعويض النجم هاري كين الذي سيغيب عن الملاعب حتى شهر أبريل المقبل بسبب تعرضه لتمزق في أحد أوتار العضلات الخلفية لفخذه الأيسر.

وكان سليماني قد خطف الأضواء مع نادي موناكو خلال النسخة الحالية من الدوري الفرنسي بتسجيله 7 أهداف وصناعته لـ8 من جملة 13 مباراة شارك فيها.

ويلعب سليماني حاليا مع نادي الإمارة الفرنسية على سبيل الإعارة قادما من ليستر سيتي الإنجليزي الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2021.



وفشل سليماني في إثبات نفسه بالدوري الإنجليزي الممتاز سواء مع ليستر أو خلال فترة إعارته رفقة نيوكاسل، حيث خاض معهما 39 مباراة سجل فيها 8 أهداف فقط.

ولا يعد سليماني اللاعب الجزائري الوحيد الذي تم ربطه اسمه بـ"السبيرز" في الفترة الأخيرة، حيث تحدثت تقارير عن تواجد اهتمام بكل من يوسف عطال، الظهير الأيمن لنيس الفرنسي وسعيد بن رحمة، مهاجم واتفورد الإنجليزي.