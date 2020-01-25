AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

وفاة لاعب كرة سلة شهير فجائيًا عن 39 عامًا

السبت 25/يناير/2020 - 05:46 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

توفي نجم كرة السلة الأمريكي السابق روبرت أرشيبالد ، "بشكل غير متوقع" عن عمر يناهز 39 عامًا.


ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ولد روبرت  في مدينة بيزلي ، وأصبح أول شخص من اسكتلندا يلعب في الدوري الاميركي للمحترفين في الولايات المتحدة.


ولعب نجم كرة السلة  دور القوة دور فعال في تقدم مركز بكل من فرقة ممفيس جريزليس وفينيكس صنز وأورلاندو ماجيك وتورونتو رابتورز.


وكان تم ترشيحه  في الدوري الامريكي للمحترفين في عام 2002 بعد أربع سنوات من لعبة بفريق  جامعة إلينوي.


على الصعيد الدولي ، مثل اسكتلندا طوال سنوات المراهقة قبل انضمامه إلى فريق GB في عام 2007.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاردن يقود روكتس لتجاوز تيمبرولفز بدوري السلة الأمريكي

مافريكس يفوز على رابتورز 110-102 في دوري السلة الأمريكي

ثريا محمد: أرفض الإساءة للخطيب.. وجماهير الأهلى لا تقارن.. فيديو

محمد صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم.. 8 معلومات عن حفل جوائز الكرة الذهبية لـ عام 2019

ولد ومات في نفس الشهر.. ماذا تعرف عن النجم العالمي Juice بعد وفاته بنوبة قلبية

ترشيحاتنا

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا

حكاية مدرسة القليوبية.. ألقت بنفسها وأطفالها من الرابع.. والأهالي: طبيعية ومفيهاش حاجة

أخبار الرياضة.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي.. و3 أزمات تضرب النجم الساحلي.. مدة غياب ساديو ماني عن ليفربول

بعد أنباء ارتباطها بـ العوضي.. انتشار صورة قديمة لـ ياسمين عبد العزيز وطليقها

الكشف عن مدة غياب ساديو ماني

وفاة لاعب كرة سلة شهير فجائيًا عن 39 عامًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة