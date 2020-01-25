وفاة لاعب كرة سلة شهير فجائيًا عن 39 عامًا

توفي نجم كرة السلة الأمريكي السابق روبرت أرشيبالد ، "بشكل غير متوقع" عن عمر يناهز 39 عامًا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ولد روبرت في مدينة بيزلي ، وأصبح أول شخص من اسكتلندا يلعب في الدوري الاميركي للمحترفين في الولايات المتحدة.

ولعب نجم كرة السلة دور القوة دور فعال في تقدم مركز بكل من فرقة ممفيس جريزليس وفينيكس صنز وأورلاندو ماجيك وتورونتو رابتورز.

وكان تم ترشيحه في الدوري الامريكي للمحترفين في عام 2002 بعد أربع سنوات من لعبة بفريق جامعة إلينوي.

على الصعيد الدولي ، مثل اسكتلندا طوال سنوات المراهقة قبل انضمامه إلى فريق GB في عام 2007.