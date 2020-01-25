محافظ بورسعيد يتفقد محطة الغاز الجديدة.. ويفتتح مركز شباب الحي الإماراتي غدا

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال جولة اليوم عدد من مشروعات محطة الغاز الجديدة بحى المناخ، والتي أقامتها شركة إيني بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع شركة غاز تك إحدى شركات قطاع البترول .





وأشاد "الغضبان"، بمحطة الغاز الجديدة بحى المناخ ، والتى تم تصميمها على أعلى مستوى ، وتوفر احتياجات المواطنين فى هذا المجال.





أكد محافظ بورسعيد أهمية المشاركة الاجتماعية والتعاون بين المحافظة ومختلف المؤسسات لإقامة مشروعات خدمية ذات طابع متميز ،تلبى احتياجات المواطن ، وذلك من منطلق حرص المحافظة على الارتقاء بكافة المجالات ، والتى تتكامل مع بعضها البعض ، لتوفير أفضل الخدمات لأبناء المحافظة .



