محافظ بورسعيد يتفقد محطة الغاز الجديدة.. ويفتتح مركز شباب الحي الإماراتي غدا

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال جولة اليوم عدد من مشروعات محطة الغاز الجديدة بحى المناخ، والتي أقامتها شركة إيني بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع شركة غاز تك إحدى شركات قطاع البترول .
وأشاد "الغضبان"، بمحطة الغاز الجديدة بحى المناخ ، والتى تم تصميمها على أعلى مستوى ، وتوفر احتياجات المواطنين فى هذا المجال.
أكد محافظ بورسعيد أهمية المشاركة الاجتماعية والتعاون بين المحافظة ومختلف المؤسسات لإقامة مشروعات خدمية ذات طابع متميز ،تلبى احتياجات المواطن ، وذلك من منطلق حرص المحافظة على الارتقاء بكافة المجالات ، والتى تتكامل مع بعضها البعض ، لتوفير أفضل الخدمات لأبناء المحافظة .
وفي سياق متصل أجرى محافظ بورسعيد ، اليوم جولة تفقدية بالحى الإماراتى جنوب بورسعيد ، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان، نائبه.
شملت الجولة ، تفقد مركز شباب الشيخ زايد بالحى الإماراتى، للتأكد من جاهزية كافة أقسام المركز للافتتاح ، حيث اشاد المحافظ بكفاءة ومستوى مركز الشباب الذى يوفر كافة الأنشطة على أعلى مستوى لسكان الحى الإماراتى .
كما أجرى جولة تفقدية ، داخل وحدة صحة أسرة الحى الإماراتى، والتى تم إنشاءها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، لتقدم الرعاية وكافة الخدمات الصحية للمواطنين.
وشدد الغضبان علي أن الوحدة الصحية ومركز الشباب ، تم تنفيذهما على أعلى درجة من الجودة لتقديم خدمات متميزة لأهالى الحى الإماراتى ، وتماشيا مع سلسلة المشروعات الخدمية والتنموية التى تشهدها المحافظة.
واعلن محافظ بورسعيد أنه من المقرر أن يتم افتتاح الوحدة الصحية ومركز الشباب غدا بحضور وزيرى الصحة و الشباب و الرياضة