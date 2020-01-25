مستقبل وطن بورسعيد يحتفل بأعياد الشرطة بالشوكولاتة والورود

هنأ حزب مستقبل وطن￼ برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف القيادات الأمنية ورجال الشرطة بمناسبة العيد الـ ٦٨ للشرطة ، ونظمت أمانة الحزب ببورسعيد برئاسة عادل اللمعي ، أمين المحافظة زيارات ميدانية لقيادات وجنود الشرطة، حيث زار ممثلين عن جميع أمانات الأقسام بالمحافظة، أقسام الشرطة ، لتقديم الورود ، وذلك احتفالا ب عيد الشرطة ، لما يمثله من ذكرى خالدة تمثل رمزًا للتضحية والفداء والبطولات، من أجل الوطن جسدت أحداثها نضال شعب مصر عبر السنين.





ومن جانبه، قال عادل اللمعي أمين الحزب بالمحافظة ،" تحية لرجال الشرطة البواسل في عيدهم ولروح شهدائها الذين استشهدوا دفاعًا عن أمن واستقرار هذا الوطن"، مضيفًا أن بطولات وتضحيات رجال الشرطة المصرية يذكرها التاريخ بكل عزة وفخر.





وأكد عاطف عبد الرحيم أمين الحزب بقسم الشرق على دعم الحزب ومساندته لرجال وزارة الداخلية في حربهم ضد الإرهاب والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالخروج عن القانون، وأن يحفظ الله رجال مصر البواسل من كل شر، معا جيش وشرطة وشعب يد واحدة تحمى وتعمر مستقبل هذا الوطن.





وشدد محمود بدوي أمين الحزب بقسم بورفؤاد أول على الدعم والمساندة الكاملة لوزارة الداخلية وأن هناك ظهيرا شعبيا متمثلا في حزب "مستقبل وطن " وأعضائه يقف خلف رجال الشرطة العين الساهرة على حفظ أمن الوطن والمواطن.





أكد الدكتور إيهاب عاشور أمين حزب مستقبل وطن بقسم الزهور على دعم الحزب ومساندته لرجال وزارة الداخلية فى حربهم ضد الإرهاب والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالخروج عن القانون، وأن يحفظ الله رجال مصر البواسل من كل شر، معا جيش وشرطة وشعب أيد وحدة تحمى وتعمر مستقبل هذا الوطن.





وقدم الدكتور طارق الجبروني امين الحزب بقسم العرب خالص التهاني إلى مصرنا الغالية رئيسًا وحكومة وشعبًا بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة، معربا عن فخره بالوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة دفاعًا عن العزة والكرامة الوطنية، ضحوا بأرواحهم ومازالوا يقدمون أروع صور التحدي والتضحية من اجل الحفاظ على تراب الوطن .





وأكد احمد العجمي امين الحزب بقسم بورفؤاد ثاني علي تقديره لتضحيات رجال الشرطة البواسل الذين ضحوا ولازالوا من أجل رفعة وطننا الغالي, والحفاظ على أمنه وسلامه و لا يبخلون علي الوطن بأرواحهم ، و تحية لكل شهداء الوطن و تحية لكل أم وأخت و زوجة و أبناء هؤلاء الشهداء فلولاهم ما كنا نستطيع أن نصل إلى ما وصلنا له حاليًا من الشعور بالأمان .





وأشار هاني مزروع أمين الحزب بقسم المناخ ، أنه يجب على المصريين التكاتف مع قواتنا المسلحة والشرطة من أجل القضاء على قوى الإرهاب التي تستهدف أمن واستقرار مصرنا الحبيبة، وندعو الله أن يحفظ مصرنا العزيزة من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بالخير والأمن والاستقرار والسلام.





وقال عبده خلف أمين قسم الجنوب “ تحية لرجالنا الذين سطروا الملاحم الوطنية بتضحياتهم ودمائهم الذكية ومكافحة الإرهاب الأسود بجهود مخلصة من جناحي الأمن والأمان القوات المسلحة والشرطة الباسلة، كما اقدم التحية لكل ضابط وصف ضابط وجندي من رجالنا الساهرين على أمن وأمان الوطن في عيدهم المجيد ، والتحية إلى أرواح شهدائنا الأبرار، حفظ الله مصر قيادة وجيش وشعب.