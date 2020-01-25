AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

ضيوف معرض الكتاب: الإمام الأكبر أحدث نقلة حضارية عالمية في الأزهر

السبت 25/يناير/2020 - 06:25 م
شيخ الازهر
شيخ الازهر
Advertisements
القسم الديني
عقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت، ندوة بعنوان "دور الأزهر الشريف في قضايا الوطن" بحضور د عبد المقصود باشا، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، والكاتب الصحفي ناجح إبراهيم، أدارها د حسام شاكر، مدرس الإعلام بجامعة الأزهر.

في بداية الندوة أكد الدكتور عبد المقصود باشا، أن الأزهر الشريف هو شمس الله العلمية في الأرض، وأن علمائه هم الذين نشروا الإسلام الوسطي المستنير في كل أنحاء الدنيا، موضحا أن الأزهر تولى مشيخته 44 إماما، كان أولهم فضيلة الشيخ الخراشي، رحمه الله، وآخرهم فضيلة الإمام الأكبر د أحمد الطيب، الذي أحدث نقلة علمية وحضارية عالمية في الأزهر الشريف، بعد أن أعاد العلاقات مع الفاتيكان، وقام بجولات الحوار بين الشرق والغرب، لنشر السلام العالمى، ومواجهة التطرف ونصرة القضايا الإنسانية العادلة.


وأكد الكاتب الصحفي، الدكتور ناجح إبراهيم، أن مواقف الأزهر في نصرة الوطن ليست بجديدة، فعلى مر التاريخ كان الأزهر وما زال حاميا وحافظا للوطن من كيد أعدائه، ودائما ما وقف شيوخ الأزهر مع حكام ورؤساء مصر في أصعب الظروف، ليوحدوا الصف، ويحشدوا الشعب، ضد أي عدوان على الوطن، مضيفا أن مناهج الأزهر قائمة على التعددية وقبول الآخر منذ قديم الزمان، وأن الذين يتهمونها بتخريج المتشددين خاطئين، لأن الأزهر يدرس الفقه والعلم الوسطي المستنير.


ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأزهر يواجه الإشاعات الكاذبة في جناحه بمعرض الكتاب

الإمام الطيب يكتب عن المصطلح الكلامي والصوفي في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

رئيس الوزراء يزور جناح الأزهر في معرض الكتاب

جناح الأزهر في معرض الكتاب.. تثقيف ومواجهة للتطرف.. رئيس الوزراء يزوره.. مسابقات ثقافية.. واكتشاف أجمل الأصوات في الإنشاد والابتهالات.. وأولى ندواته حول «التغريب» ومسيرة الشعراوي

بـ14 لغة.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يتواصل مع العالم ويستقبل جميع الجنسيات

غدا.."الغلو والتطرف" و"قضايا الأسرة المصرية".. ندوات الأزهر بمعرض الكتاب

ترشيحاتنا

رضا عبدالعال: الأهلي يهين صالح جمعة وحسين السيد.. فيديو

ألمانيا تمنح الرئيس السيسي وسام "سان جورج" تقديرا لجهوده في صنع السلام في إفريقيا

مجدي عبد الغني: سيدات ليفربول بيتفرجوا على صلاح بـ السواريه.. فيديو

بسبب آدم.. شطة يكشف عقوبة قميص شيكابالا

بعد فوز الهلال .. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا .. وسيناريو الصعود الصعب

هل يجوز صرف الزكاة في بناء مسجد أو مستشفى.. دار الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة