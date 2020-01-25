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اقتصاد

ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور

السبت 25/يناير/2020 - 06:28 م
مشروع القانون
مشروع القانون
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محمد يحيي

عرضت وزارة المالية على موقعها الرسمي علي شبكة الإنترنت، اليوم السبت، مشروع قانون المالية العامة الجديد والذي تم الانتهاء منه داخل مجلس الوزراء ومن المقرر إحالته للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لإبداء المناقشات بشأنه ومن ثم تحويله للجلسة العامة لإقراره وإصداره بقرار جمهوري للعمل به.

قالت وزارة المالية على موقعها الرسمي: إنها طرحت النسخة المبدئية من مشروع القانون " مسودة القانون"، للعرض على الحوار المجتمعي بحيث يمكن للخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي والمالي من اضافة الملاحظات والاستفسارات الخاصة بالمشروع الوليد.

تسعي وزارة المالية عبر 83 مادة داخل مشروع القانون للتركيز علي ضبط الانفاق المالي على مستوى القطاعات التنفيذية والإدارية والاقتصادية الخاضعة للموازنة العامة وحظر النقل المالي من بنود الموازنة المختلفة؛ مع تحويل فوائض تلك الجهات للخزانة العامة لإعادة استخدامها مرة أخري بما يعزز التكامل الاقتصادي وتقليص الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

في وقت سابق أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ عن وضع اللمسات النهائية علي مشروع قانون المالية العامة الجديد؛ قبيل تحويله لرئاسة مجلس الوزراء للبت فيه؛ إذ قال " معيط" وقتها إن مشروع القانون يتضمن فلسفة في عمليات الضبط المالي بالموازنة باعتباره أحد ركائز الحكومة لتوصيل الموارد المالية لمحدودي ومتوسطي الدخل بما يمكن الجهات التنفيذية بالحكومة في تحسين مستويات الخدمات العامة لهم.

وزير المالية قال إن تلك الجهود تعد بداية للانتقال لموازنة البرامج والإداء للسيطرة بصورة كبيرة علي عجز الموازنة والذي وصل حاليا لما بين 9 حتي 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي مع استهداف الحكومة للوصول إلي 7,2 و 7.5% بنهاية العام المالي الجاري و تقليصه لأقل من 5% من الناتج المذكور بحلول العامين الماليين القادمين؛ حتي تتمكن الحكومة من استدامة الانفاق علي الخدمات العامة وتحسينها للفئات المشمولة بالرعاية.

ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
ننشر تفاصيل مسودة قانون المالية العامة الجديد..صور
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