مصرع ربة منزل إثر تناولها الحبة القاتلة بالمنوفية

لقيت ربة منزل بمحافظة المنوفية مصرعها داخل مستشفي شبين الكوم بعد تناولها حبة الغلة السامة وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد استقبال مستشفى شبين الكوم باستقبال س. م. أ. ي" مصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة تناولها حبة حفظ الغلال السامة . مستشفى شبين الكوم باستقبال





وبسؤال الزوج أقر بأنه حال عودته من عمله وجد زوجته في حالة إعياء شديدة وقام علي الفور بنقلها إلى مستشفي شبين الكوم التعليمي الا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة في استقبال المستشفى.



